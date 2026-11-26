Μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή προσωπική υγιεινή προτείνει ένας Γάλλος επιχειρηματίας, ο οποίος δημιούργησε μια συσκευή που φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά τη χρήση χαρτιού υγείας. Πρόκειται για το Flosh, ένα μικρό ντους καθαρισμού με νερό, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να τοποθετείται εύκολα στο μπάνιο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Η τιμή του Flosh διαμορφώνεται στα 79,99 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση χαρτιού υγείας έως και 70%. Με βάση τους υπολογισμούς της, το κόστος αγοράς μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε περίπου έναν χρόνο. Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Δες πώς λειτουργεί το Flosh, πόσο κοστίζει και πώς ο δημιουργός του φιλοδοξεί να φέρει μια διαφορετική συνήθεια προσωπικής υγιεινής στα σπίτια.