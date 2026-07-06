Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν Ρομά στο Μενίδι - «Με έβγαλε το GPS…»

Μία δυσάρεστη εμπειρία είχε ένας Γάλλος ποδηλάτος που κάνει τον γύρο της Ευρώπης, όταν βρέθηκε σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι και έπεσε θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ρεπορτάζ του STAR, περιπετειώδες ήταν το πέρασμα του 22χρονου Αντρί από την Αθήνα, ο οποίος έχει θέσει στόχο να γυρίσει την Ευρώπη μέσα σε επτά μήνες με το ποδήλατό του.

Όπως περιέγραψε ο 22χρονος, ενώ κινούταν από τη Θήβα προς την Αθήνα, το GPS τον οδήγησε να περάσει μέσα από έναν καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι. Εκεί τον κύκλωσαν 5 με 6 άτομα και άλλα τρία τον πλησίασαν από πίσω, τα οποία του αφαίρεσαν την τσάντα του με το κινητό τηλέφωνο.

Ο νεαρός αναζήτησε απεγνωσμένα βοήθεια μέχρι που ένας περαστικός του έδειξε τον δρόμο για το Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πήγαν μαζί του ξανά στον καταυλισμό Ρομά της Αγίας Σωτήρας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εντοπίσουν τα κλεμμένα αντικείμενα.

Σίγουρα πάντως η ανάμνηση από την Αθήνα θα είναι μία από αυτές που θα κρατήσει ο Γάλλος ταξιδιώτης.