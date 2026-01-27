Γάλλος πρώην γερουσιαστής δικάζεται με την κατηγορία ότι νάρκωσε βουλευτή για να τη βιάσει

Συγκλονισμένη είναι η γαλλική πολιτική σκηνή από την είδηση ότι ο Γάλλος πρώην γερουσιαστής, Joël Guerriau, 68 ετών, νάρκωσε μια συνάδελφό του πολιτικό για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο Guerriau ήταν κεντρώος γερουσιαστής της Loire-Atlantique στη δυτική Γαλλία τον Νοέμβριο του 2023, όταν κατηγορείται ότι έριξε MDMA-ecstasy σε ένα ποτήρι σαμπάνιας και το σέρβιρε στη Sandrine Josso, κεντρώα βουλευτή. Η Josso, 50 ετών, δήλωσε ότι ένιωσε ταχυκαρδία, ναυτία και δυσκολία να σταθεί όρθια, αλλά κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Guerriau, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Γερουσία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατηγορείται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για την κρυφή χορήγηση ουσίας που αλλοιώνει την κρίση με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση διάπραξης βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Ο δικηγόρος του έχει δηλώσει προηγουμένως ότι του σέρβιρε το ποτό κατά λάθος.

Η Josso, μέλος του κοινοβουλίου για το κεντρώο κόμμα MoDem στην Εθνοσυνέλευση, έχει από τότε γίνει σύμβολο στον αγώνα κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η ίδια ηγείται μιας κοινοβουλευτικής έρευνας για σεξουαλικά εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και συνέγραψε μια κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Επίσης, εντάχθηκε στην ομάδα εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κακοποίηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, η οποία ιδρύθηκε από την Caroline Darian, κόρη της Gisèle Pelicot, η οποία το 2024 παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία σε μια δίκη δεκάδων ανδρών που καταδικάστηκαν για βιασμό της, αφού της είχε χορηγηθεί ναρκωτικό από τον τότε σύζυγό της.



Η Josso περιέγραψε πώς ο Guerriau, τον οποίο γνώριζε χρόνια και θεωρούσε φίλο της, την είχε προσκαλέσει να γιορτάσουν την επανεκλογή του στη Γερουσία. Υποτίθεται ότι θα συναντιόντουσαν σε ένα εστιατόριο, αλλά τελικά ο τόπος συνάντησης άλλαξε και πήγαν σπίτι του. Είπε ότι περίμενε να είναι και άλλοι εκεί, αλλά όταν έφτασε ήταν μόνος του.

Όπως περιέγραψε στο ραδιόφωνο RTL, θεώρησε τη συμπεριφορά του παράξενη. Δέχτηκε ένα ποτό, αλλά εκείνος συνέχιζε να θέλει να κάνει πρόποση για να πιει περισσότερο. Είπε: «Ένιωσα ότι η σαμπάνια είχε διαφορετική γεύση, αλλά ήμουν λίγο κουρασμένη. Μου είπε: «Δεν πίνεις σχεδόν καθόλου», κάτι που με ενόχλησε γιατί δεν καταλάβαινα γιατί με ανάγκαζε να πίνω. Πήγε στην κουζίνα με τα ποτήρια – κοίταξα και είδα ότι υπήρχε ένα φακελάκι δίπλα στα ποτήρια. Σκέφτηκα: τι είναι αυτό; Είχα έντονες ταχυπαλμίες και ναυτία».



Η Josso είπε ότι ένιωσε ότι θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Περιέγραψε ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή στο τηλέφωνό της για να καλέσει ένα ταξί για να την πάει στην Εθνοσυνέλευση και «συγκέντρωσε τις τελευταίες της δυνάμεις και το ένστικτο επιβίωσης» για να φύγει από το διαμέρισμα. Τη βοήθησε ο οδηγός του ταξί και οι συνάδελφοί της στο κοινοβούλιο που την συνάντησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, κάλεσε την πρόεδρο της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, Yaël Braun-Pivet, η οποία τη βοήθησε να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το ιστορικό αναζήτησης του Guerriau στο διαδίκτυο τις ημέρες πριν από το περιστατικό.



Η χορήγηση ναρκωτικών σε ένα άτομο με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε ετών. Ο Guerriau αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης έως 10 ετών για κατοχή ναρκωτικών.

