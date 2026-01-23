Gaming και φοιτητές: Η υπερβολή συνδέεται με κακή διατροφή και κακό ύπνο

Οι ώρες που αφιερώνουν οι νέοι στο gaming φαίνεται πως παίζουν ρόλο πολύ σημαντικότερο απ’ όσο νομίζουμε. Νέα έρευνα δείχνει ότι όταν το gaming ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο μέσα στην εβδομάδα, αρχίζουν να εμφανίζονται σταθερά σημάδια στη διατροφή, στον ύπνο και στο σωματικό βάρος. Το ζήτημα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι, αλλά το πόσο χώρο καταλαμβάνει στη ζωή των νέων σε μια περίοδο όπου διαμορφώνονται μόνιμες συνήθειες.

Η φοιτητική ζωή συνοδεύεται συχνά από λιγότερο έλεγχο, περισσότερο άγχος και μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια εύκολη διέξοδο χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης. Ωστόσο, η έντονη ενασχόληση μπορεί να αποσπά την προσοχή από βασικά σήματα του σώματος, όπως την πείνα και την ανάγκη για ξεκούραση, οδηγώντας σε πρόχειρες επιλογές και ακανόνιστο πρόγραμμα.

Πώς διεξήχθη το πείραμα – Το όριο των 10 ωρών

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, η μελέτη παρακολούθησε πάνω από 300 προπτυχιακούς φοιτητές και τους κατέταξε ανάλογα με τον χρόνο που αφιέρωναν εβδομαδιαία στο gaming. Όσοι έπαιζαν έως πέντε ώρες εμφάνιζαν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνους που έφταναν τις δέκα ώρες. Η εικόνα όμως άλλαζε αισθητά όταν το όριο των δέκα ωρών ξεπερνιόταν. Εκεί άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά αυξημένο βάρος, χαμηλότερη ποιότητα διατροφής και πιο έντονα προβλήματα ύπνου.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές με τη μεγαλύτερη ενασχόληση είχαν κατά μέσο όρο δείκτη μάζας σώματος που αντιστοιχεί σε υπέρβαρα άτομα, ενώ τα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν πολλαπλάσια σε σύγκριση με όσους έπαιζαν λίγο ή καθόλου. Παράλληλα, όσο αυξάνονταν οι ώρες παιχνιδιού, τόσο μειωνόταν σταθερά η ποιότητα της διατροφής, με λιγότερα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα σνακ υψηλής θερμιδικής αξίας.

Ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η συσχέτιση παρέμενε ακόμη κι όταν οι ερευνητές λάμβαναν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως το άγχος, το κάπνισμα, το αλκοόλ ή τη σωματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, ο χρόνος στο gaming φαινόταν να λειτουργεί από μόνος του επιβαρυντικά ως προς τις διατροφικές επιλογές, πιθανόν επειδή το παιχνίδι συνδυάζεται με εύκολες, γρήγορες λύσεις φαγητού.

Η μεταβολή του ύπνου

Ο ύπνος αποδείχθηκε προβληματικός σχεδόν για όλους τους φοιτητές, όμως όσοι έπαιζαν περισσότερο εμφάνιζαν πιο έντονη διαταραχή. Η παρατεταμένη έκθεση σε οθόνες και τα βραδινά sessions φαίνεται ότι καθυστερούν την ώρα που κάποιος κοιμάται και μειώνουν τη συνολική ξεκούραση. Ακόμη κι αν η διαφορά στους δείκτες ύπνου μοιάζει μικρή, στην πράξη μπορεί να επηρεάζει τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη συνολική υγεία.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι όσοι περνούσαν τις περισσότερες ώρες παίζοντας προτιμούσαν κυρίως υπολογιστές και πιο «έντονα» παιχνίδια, ενώ η φυσική δραστηριότητα μειωνόταν ελαφρώς όσο αυξανόταν ο χρόνος στο gaming. Ο συνδυασμός καθιστικής ζωής και κακής διατροφής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταδιακή αύξηση βάρους, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

Γιατί το μέτρο κάνει τη διαφορά

Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση. Είναι πιθανό άτομα με ήδη λιγότερο υγιεινές συνήθειες να στρέφονται περισσότερο σε καθιστικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, το μοτίβο είναι αρκετά σαφές ώστε να εγείρει προβληματισμό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι συνήθειες των φοιτητικών χρόνων συχνά συνοδεύουν τους ανθρώπους και στην ενήλικη ζωή. Το βασικό μήνυμα δεν είναι η δαιμονοποίηση των βιντεοπαιχνιδιών, αλλά η ανάγκη για μέτρο.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Nutrition.