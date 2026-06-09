Γάμος και βάρος: Νέα μελέτη συνδέει τον γάμο με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας στους άνδρες

Ο γάμος φαίνεται πως δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται και με την αύξηση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα στους άνδρες. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι παντρεμένοι άνδρες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα παχυσαρκίας σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παντρευτεί, επιβεβαιώνοντας παλαιότερα ευρήματα που συνδέουν τη συζυγική ζωή με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες.

Η μελέτη, που βασίστηκε σε δεδομένα υγείας περίπου 2.500 ατόμων, δείχνει ότι οι άνδρες που έχουν παντρευτεί παρουσιάζουν πάνω από τριπλάσιο κίνδυνο παχυσαρκίας σε σχέση με τους ανύπαντρους. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η τάση αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τις γυναίκες, γεγονός που αποδίδεται πιθανώς σε πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ως προς τη στάση απέναντι στο βάρος και τον τρόπο ζωής μετά τον γάμο.

Δες τι υποστηρίζουν οι επιστήμονες για αυτή τη σύνδεση και πώς ο γάμος μπορεί να επηρεάζει τις καθημερινές συνήθειες.