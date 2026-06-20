Γαστούνη: Φιλοζωική «επικήρυξε» για 3.000 ευρώ τον οδηγό που πάτησε αδέσποτο σκύλο με αυτοκίνητο

Με 3.000 ευρώ επικηρύσσει τον οδηγό που πάτησε με το αυτοκίνητό του και να σκοτώνει έναν αδέσποτο σκύλο στην περιοχή της Γαστούνης στην Ηλεία η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Το περιστατικό που προκαλεί απόλυτο αποτροπιασμό καταγράφθηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται ο οδηγός αρχικά να επιβραδύνει όσο πλησιάζει το σκυλάκι και ξαφνικά να επιταχύνει και να περνάει από πάνω του. Ο οδηγός αναζητείται από τις Αρχές, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ακόμη και έως 10 έτη για αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΠΦΠΟ προσφέρει «χρηματική αμοιβή 3000€ σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ή να συλληφθεί ο καταζητούμενος εγκληματίας».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Τα νεότερα από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα είναι πως γίνεται έρευνα και είναι στο στάδιο της προανάκρισης... Περισσότερες πληροφορίες όταν επιτρέπεται να ενημερώσουν....

ΕΠΙΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ 3000€

Η ΠΦΠΟ προσφέρει χρηματική αμοιβή 3000€ σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ή να συλληφθεί ο καταζητούμενος εγκληματίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία διερεύνησης της θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της.»