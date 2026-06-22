Γαστούνη: Κακουργηματική δικογραφία σε βάρος της 60χρονης που πάτησε και σκότωσε αδέσποτο σκυλάκι

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό κακουργηματικής δικογραφίας σε βάρος 60χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ευθύνεται για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και τη φιλοζωική κοινότητα.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού να συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Αμαλιάδας για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Προθεσμία για έγγραφες εξηγήσεις

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 60χρονη έχει ήδη δώσει προφορική κατάθεση στις Αρχές και έλαβε προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συγκεντρώνουν αποδεικτικό υλικό, ενώ η δικογραφία θα θεωρηθεί πλήρης όταν ολοκληρωθεί η λήψη όλων των απαραίτητων μαρτυρικών καταθέσεων και η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων.

Η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστιδας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έπειτα από ενδελεχή έρευνα των Αρχών. Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκαν τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες πολιτών που είτε είδαν το περιστατικό είτε αντιλήφθηκαν όσα συνέβησαν λίγο πριν και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Το συνδυαστικό αυτό υλικό οδήγησε τελικά στην ταυτοποίηση της 60χρονης και στην έναρξη της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Αντιδράσεις από τη φιλοζωική κοινότητα

Έντονη ήταν η αντίδραση των φιλοζωικών οργανώσεων της περιοχής, με την πρόεδρο του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «αδιανόητο».

Όπως ανέφερε, παρόμοια περιστατικά κακοποίησης ζώων δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που παρατηρείται στην περιοχή. «Αντιμετωπίζουμε καθημερινά διάφορες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα αδέσποτα ζώα που εντοπίζονται στην περιοχή έχουν εγκαταλειφθεί και ζουν υπό δύσκολες συνθήκες.

«Η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα»

Η Αλίκη Κολοβού χαιρέτισε την άμεση κινητοποίηση τόσο των Αρχών όσο και των πολιτών, τονίζοντας ότι η γρήγορη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία.

«Η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και όποιος προχωρά σε τέτοιες πράξεις οφείλει να αναλαμβάνει τις συνέπειες των επιλογών του», ανέφερε. Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων, καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σε εξέλιξη δράσεις φροντίδας και υιοθεσίας

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες του φιλοζωικού συλλόγου, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές, για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία.

Ήδη αρκετά σκυλιά έχουν περισυλλεγεί και πρόκειται να στειρωθούν και να φιλοξενηθούν προσωρινά μέχρι να βρεθούν κατάλληλες οικογένειες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η «ΕΡΤούλα», ένα από τα πιο γνωστά αδέσποτα της περιοχής, το οποίο πήρε το όνομά του από τη δημόσια τηλεόραση και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλόζωων.