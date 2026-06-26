Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην οδηγό που πάτησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση παράσυρσης ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη, καθώς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Το πρόστιμο βεβαιώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου σύμφωνα με το patrapress, ενώ η γυναίκα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, καθώς η υπόθεση αφορά αδίκημα που εξετάζεται σε βαθμό κακουργήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός της Γαστούνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε την 60χρονη ως ύποπτη στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά το συμβάν, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει το αυτοκίνητο να περνά πάνω από τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εξετάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού και φέρεται να υπέπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.