Γάτες και ψυχική υγεία: Μπορεί να σχετίζονται τα εν λόγω κατοικίδια με κίνδυνο σχιζοφρένειας;

Μια μεγάλη μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως σε ένα μάλλον απρόσμενο ερώτημα: μπορεί η επαφή με γάτες –και ειδικά η κατοχή γάτας– να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένεια ή ψυχωσικά χαρακτηριστικά; Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Schizophrenia Bulletin, συγκέντρωσε δεδομένα από δεκαετίες έρευνας και επιχειρεί να συνθέσει μια συνολική εικόνα από ένα πεδίο με αντιφατικά ευρήματα.

Το παράσιτο Toxoplasma gondii και η θεωρία πίσω από τη σύνδεση

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η βασική θεωρητική βάση πίσω από αυτή τη συζήτηση σχετίζεται με το παράσιτο Toxoplasma gondii, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με γάτες ή μολυσμένης τροφής και νερού. Το παράσιτο αυτό μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό για χρόνια και έχει συνδεθεί σε προηγούμενες μελέτες με αλλαγές στον εγκέφαλο και αυξημένο κίνδυνο για σχιζοφρένεια. Έτσι, η κατοχή γάτας δεν εξετάζεται ως «αιτία» από μόνη της, αλλά ως πιθανός δείκτης αυξημένης έκθεσης στον συγκεκριμένο μικροοργανισμό.

Τι έδειξαν τα δεδομένα από 17 διεθνείς μελέτες

Για να απαντηθεί το ερώτημα, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση, δηλαδή μια εξαντλητική αναζήτηση όλων των σχετικών δημοσιεύσεων από το 1980 έως το 2023 σε μεγάλες επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Εντόπισαν σχεδόν 2.000 μελέτες, από τις οποίες τελικά 17 πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ένταξης. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν μετα-ανάλυση, μια στατιστική μέθοδο που συνδυάζει τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών, ώστε να εξαχθεί μια συνολική εκτίμηση του κινδύνου.

Από τη μετα-ανάλυση αναδείχθηκε μια σταθερή τάση: η έκθεση σε γάτες –όπως η κατοχή, το δάγκωμα ή η στενή επαφή– συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαταραχών που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια. Σε απλά λόγια, τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με γάτες εμφάνιζαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν τέτοια έκθεση. Ακόμη και όταν οι ερευνητές «διόρθωσαν» τα δεδομένα για άλλους παράγοντες (όπως κοινωνικές ή οικογενειακές συνθήκες), η συσχέτιση παρέμεινε παρούσα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η εικόνα δεν είναι απλή. Τα δεδομένα παρουσίασαν σημαντική ανομοιογένεια, δηλαδή μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους μελετών. Επιπλέον, πολλές από τις έρευνες ήταν μικρές ή χαμηλότερης ποιότητας, κάτι που καθιστά πιο δύσκολη την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν βρέθηκε δυνατότητα να συνδυαστούν αξιόπιστα τα δεδομένα για τα λεγόμενα «ψυχωσικά εμπειρικά χαρακτηριστικά» (PLE), επειδή οι μελέτες χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μετρήσεις και εργαλεία.

Όσον αφορά τα PLE –δηλαδή πιο ήπιες εμπειρίες που μοιάζουν με ψυχωσικά συμπτώματα αλλά δεν αποτελούν κλινική διάγνωση– τα αποτελέσματα ήταν αντιφατικά. Ορισμένες μελέτες έδειξαν μικρές αυξήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως άτομα που είχαν δεχθεί δάγκωμα από γάτα ή είχαν επαφή με κυνηγετικές γάτες. Άλλες, όμως, δεν βρήκαν καμία συσχέτιση, ειδικά όταν λαμβάνονταν υπόψη κοινωνικοί και βιολογικοί παράγοντες ή η παρουσία αντισωμάτων για το Toxoplasma gondii.

Γιατί οι επιστήμονες ζητούν περισσότερη και καλύτερη έρευνα

Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι υπάρχει μια στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στην επαφή με γάτες και στον αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αιτιώδη σχέση. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι δύο στοιχεία συνδέονται δεν αποδεικνύει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται πιο ποιοτικές, μεγάλες και καλά σχεδιασμένες μελέτες για να ξεκαθαρίσει αν πίσω από τη σχέση αυτή κρύβεται πραγματικός βιολογικός μηχανισμός ή αν πρόκειται για σύμπτωση που επηρεάζεται από άλλους παράγοντες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι το εξής: η έκθεση σε γάτες μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σε ορισμένα ψυχιατρικά αποτελέσματα, αλλά τα δεδομένα δεν είναι αρκετά ισχυρά για να αλλάξουν την κλινική πρακτική ή τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Η έρευνα ανοίγει περισσότερο ένα ερώτημα παρά δίνει απαντήσεις, δείχνοντας πόσο περίπλοκη είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο περιβάλλον, τους μικροοργανισμούς και την ψυχική υγεία.