Γαβαλάς για Βίσση: «Μου έγραψε σε μήνυμα στο κινητό ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την σχέση του με την Άννα Βίσση και παραδέχθηκε ότι δεν διανύουν και την καλύτερη φάση τους. Αναφέρθηκε όμως και στο ντύσιμό της, αλλά και στον «κλοιό» - όπως είπε χαρακτηριστικά - που έχει γύρω της.

«Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το “Πάρτε τα όλα” και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Cabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά» είπε αρχικά.

Και τόνισε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK!: «Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μη θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη Γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη.

Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή».

Ο σχεδιαστής παραδέχθηκε επίσης: «Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές «θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους» που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει».