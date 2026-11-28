Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στο «The Love Debate by Lagios» του FLASH και είπε στον Γιώργο Λάγιο τους διαφορετικούς ρόλους που έχει στη ζωή του. «Τον εαυτό μου τον προσδιορίζω ανάλογα τις ώρες της ημέρας. Το πρωί είναι ένας μαθητής, το μεσημέρι είναι ένας μάγειρας, το απόγευμα είναι ένας φοιτητής και το βράδυ είναι μία πόρνη! Με όποιον θέλει ο καθένας πάει!

Η πόρνη είναι μία η οποία δίνει τον εαυτό της είτε για χρήματα, είτε για οτιδήποτε. Έχει αποφασίσει ότι σεξουαλικά κάποια στιγμή της ημέρας δεν μπορεί κάποιος να αποβάλει ότι μέσα του αν δεν αισθάνεται πόρνος ή πόρνη δεν ευχαριστιέται και τον έρωτα! Σου είπα όμως ότι πρώτα έχω μαγειρέψει, έχω πάει σχολείο, έχω πάει για σπουδές… Δεν είμαι μόνο πόρνη!»