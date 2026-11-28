Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και τέσσερις που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ο απολογισμός επιχείρησης απεγκλωβισμού συνολικά 43 αλλοδαπών από τη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ειδικότερα, σκάφος μεταναστών που πλησίασε τη Γαύδο το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11), αλλά προσέκρουσε σε βράχια στην περιοχή της «Άμπελου», με αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα και δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση από το ΛΣ και οι υπόλοιποι, περίπου 50 άτομα, μεταφέρθηκαν στον Καραβέ, σύμφωνα με το kriti360. Αναμενόταν να μεταφερθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς.

Το τελευταίο 24ωρο παρατηρείται κατακλυσμός μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με περισσότερους από 500 μετανάστες να έχουν διασωθεί ή να έχουν προσαράξει με τα σκάφη τους σε διάφορα σημεία στα νότια παράλια του νησιού.