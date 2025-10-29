Γάζα: «Εκεχειρία ξανά», ανακοίνωσε ο IDF - Το 24ωρο που παραλίγο να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα

Την επιστροφή στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, μετά από ένα 24ωρο ανάφλεξης μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ που λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα την συμφωνία ειρήνης στην περιοχή.

Προηγήθηκαν σειρά σφοδρών χτυπημάτων στην πόλη της Γάζας αλλά και στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, επιχειρήσεις που -σύμφωνα με τον IDF- πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς σε μονάδες του ισραηλινού στρατου στη Ράφα την Τρίτη (28/10).

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Γάζα, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 22 παιδιών. Παράλληλα, περίπου 200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Φωτό: Reuters

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διέταξε τις επιδρομές μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, μία ενέργεια ωστόσο που η Χαμάς αρνείται.

Φωτό: Reuters

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών βέβαια, συνδέεται άμεσα με την οργή που έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η καθυστέρηση παράδοσης των σορών των νεκρών ομήρων και ειδικότερα η παράδοση λειψάνων ενός ομήρου που τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν ανακτήσει εδώ και δύο χρόνια.

Φωτό: Reuters

Η «απάτη» της Χαμάς και η παρέμβαση των ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone στο οποίο φαίνονται μέλη της Χαμάς να μεταφέρουν μία σορό από ένα κτίριο και να την θάβουν σε άλλο σημείο, προκειμένου να «σκηνοθετήσουν» ότι την ανακαλύπτουν για πρώτη φορά μπροστά σε ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, το υλικό καταγράφηκε τη Δευτέρα (27/10), λίγες ώρες πριν η Χαμάς παραδώσει λείψανα που φέρονται να ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο, τα οποία ωστόσο δεν ταυτοποιήθηκαν με το πρόσωπο αυτό.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνονται δύο άνδρες της Χαμάς να μεταφέρουν τη σκεπασμένη με λευκό σεντόνι σορό σε έναν λάκκο, να την σκεπάζουν με χώμα με έναν εκσκαφέα και στη συνέχεια να καλούν έναν φωτογράφο για να παρουσιάσουν δήθεν μια νέα ανακάλυψη σορού.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel, με βάση αυτό το κλίμα, ο Νετανιάχου είχε ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε χτύπημα στη Γάζα την Τρίτη, κάτι που ωστόσο ανέβαλε, μετά από επικοινωνία με την Ουάσιγκτον.

Η επίθεση της Χαμάς στους ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα, όμως, αργότερα μέσα στην ημέρα, υπήρξε η θρυαλλίδα για να διατάξει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός την στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Πάντως, από την πλευρά των ΗΠΑ, από την πρώτη στιγμή έγινε προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία των γεγονότων, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να κάνει λόγο για «αψιμαχίες» που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ, σε δηλώσεις του από το Air Force One, τόνισε ότι «κανένα γεγονός ή ενέργεια δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την απόλυτη υποστήριξή του στο Ισραήλ.

«Σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Οι Ισραηλινοί απάντησαν – και πρέπει να απαντήσουν», είπε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και σε αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Χαμάς αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του ευρύτερου πλαισίου συμφωνιών στη Μέση Ανατολή, ωστόσο προειδοποίησε πως εάν δεν τηρηθούν οι όροι της εκεχειρίας, «η οργάνωση θα εξαλειφθεί».