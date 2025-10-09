Γάζα: Έως τη Δευτέρα θα απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι - Έξαλλοι πανηγυρισμοί των συγγενών

Με πανηγυρισμούς και δάκρυα στα μάτια υποδέχτηκαν τη συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από την 7η Οκτωβρίου 2023 στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε την Πέμπτη 09/10 στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε αντάλλαγμα για 20 ζωντανούς ομήρους: Ο αριθμός περιλαμβάνει 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 άλλους που κρατούνται από την έναρξη του πολέμου.

Η ανταλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών (δηλαδή έως τη Δευτέρα) από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath, αναφέρει ότι η 72ωρη αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων θα ξεκινήσει μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στις συμφωνημένες γραμμές στη Γάζα, κάτι που θα πραγματοποιηθεί μόλις η συμφωνία επικυρωθεί από το Ισραήλ.

Σύμφωνα πάντα με τον αξιωματούχο της Χαμάς στο AFP, η συμφωνία ορίζει «προγραμματισμένες αποσύρσεις» ισραηλινών στρατευμάτων και περιλαμβάνει «εγγυήσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ και τους μεσολαβητές».

Ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε τη συμφωνία προσθέτοντας πως «προετοιμάζεται» για την «επιχείρηση» της υποδοχής τους.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ «διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.

«Σημαντική και ουσιώδης πρόοδος»

Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες. Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

The families of the hostages receive news of the agreement's signing to return all 48 hostages with a mix of excitement, anticipation, and concern.



The Hostages Families Forum welcomes the signing of this agreement, designed to bring all the hostages home—the living for… pic.twitter.com/7MV5X4ApYF — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 8, 2025

Η συλλογικότητα εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε για τη σύναψη συμφωνίας, στην οποία βλέπουν «ιστορική» επιτυχία.

Ακόμη, το Φόρουμ κάλεσε να συγκληθεί «αμέσως» το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», επέμεινε. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας ως όλου. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».