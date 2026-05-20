Γάζα: Έξαλλη η Μελόνι για τις επιθέσεις του Μπεν Γκβιρ σε ακτιβιστές - «Απαράδεκτες εικόνες»

Την έντονη αντίδρασή της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τον τρόπο που ο τέως υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, αντιμετώπισε του ακτιβιστές του Sumd Flotilla που κρατούνται τις τελευταίες ημέρες σε ισραηλινές φυλακές.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε ότι θα κάνει διάβημα στον Ισραηλινό πρέσβη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

«Οι εικόνες με τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι επίσης απαράδεκτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους». Την ίδια στάση κράτησε και ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, Μάριο Ταγιάνι.

Παράλληλα, η Ρώμη ζήτησε την επίσημη συγγνώμη από το Ισραηλινό κράτος για τη μεταχείριση των ακτιβιστών, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση των σαφών αιτημάτων της ιταλικής πλευράς. «Για τους λόγους αυτούς, το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας θα καλέσει άμεσα τον Ισραηλινό πρέσβη, προκειμένου να ζητήσει επίσημες διευκρινίσεις για όσα συνέβησαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε Ισραηλινές φυλακές οι ακτιβιστές

Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είχε ανακοινώσει ότι και τα 50 πλοία της ανθρωπιστικής αποστολής του παρεμποδίστηκαν από το Ισραήλ. Στα πλοία επέβαιναν συνολικά 428 άτομα από 44 χώρες, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Τουρκία, σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, που ισχύει από το 2007.

Δεν πρόκειται για το πρώτο παρόμοιο περιστατικό που αφορά τον συγκεκριμένο στολίσκο.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Στα τέλη Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός είχε επιτεθεί σε πλοία του στολίσκου σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης. Εκείνη η αποστολή περιλάμβανε 345 συμμετέχοντες από 39 χώρες, μεταξύ των οποίων και Τούρκους πολίτες.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, με αποτέλεσμα οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και κίνδυνο λιμού.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, με αποτέλεσμα —σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται— να έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι, να έχουν τραυματιστεί πάνω από 172.000 και να έχουν προκληθεί εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη την πολιορκημένη περιοχή.