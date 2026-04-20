Γάζα: Φρίκη από καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών από τη Χαμάς με αντάλλαγμα βοήθεια

Στη Γάζα, που δοκιμάζεται από τον πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση, νέες μαρτυρίες φέρνουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, σε ένα περιβάλλον όπου η επιβίωση εξαρτάται από την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, γυναίκες που ζουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς περιγράφουν περιστατικά κακοποίησης, εκβιασμών και κατάχρησης εξουσίας, με φερόμενο αντάλλαγμα τρόφιμα, χρήματα ή ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο σκιαγραφούν μια εικόνα αυξημένης ευαλωτότητας για συγκεκριμένες ομάδες γυναικών - κυρίως χήρες, διαζευγμένες και εκτοπισμένες.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Οι γυναίκες που ζουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς στη Γάζα περιγράφουν πώς υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση από μαχητές της οργάνωσης και εξαναγκάζονται να έχουν σεξουαλικές επαφές με αντάλλαγμα τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κόσμος έχει ήδη ακούσει συγκλονιστικές μαρτυρίες Ισραηλινών ανδρών και γυναικών που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους από τη Χαμάς. Ωστόσο, πλέον έρχονται στο φως νέες, ανατριχιαστικές καταγγελίες από το εσωτερικό της Γάζας.

Κάτοικοι της περιοχής που ζουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς σπάνε τη σιωπή τους, περιγράφοντας περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από πολλούς δράστες, εκβιασμούς με αντάλλαγμα βοήθεια ή χρήματα, καθώς και κατάχρηση εξουσίας από άτομα σε θέσεις επιρροής.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που εντείνονται οι ανησυχίες ότι η οργάνωση επανακτά τον πλήρη έλεγχο, την ώρα που η διεθνής προσοχή μετατοπίζεται προς τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα δήλωσαν στη Daily Mail ότι έως και 60.000 γυναίκες θεωρούνται ευάλωτες, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για αύξηση στους παιδικούς γάμους και τις εγκυμοσύνες.

Οι μαρτυρίες της φρίκης

Η Daily Mail εξασφάλισε σπάνιες βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες, που καταγράφηκαν από το Jusoor News μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου η δημόσια καταγγελία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο.

Σε μία από τις αφηγήσεις, ένας άνδρας από τη Γάζα, του οποίου η ταυτότητα παραμένει απόρρητη για λόγους ασφάλειας, περιέγραψε πώς εντόπισε μια χήρα, εκτοπισμένη λόγω του πολέμου, να υφίσταται κακοποίηση μέσα σε σκηνή από «ομάδα» μελών της Χαμάς, ενώ του ζητήθηκε να παραμείνει σιωπηλός.

«Μας προσέγγισε η σύζυγος ενός φίλου. Είχε ζητήσει βοήθεια από έναν διοικητή των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, αλλά εκείνος την εκμεταλλεύτηκε», ανέφερε.

«Η συμπεριφορά του είναι ντροπιαστική. Ερευνήσαμε την υπόθεση και τη βρήκαμε σε μια σκηνή στην περιοχή Γκαραμπλί, όπου ομάδα μελών των Ταξιαρχιών την εκμεταλλευόταν».

«Ενημερώσαμε την ηγεσία, αλλά μας είπαν να κρατήσουμε το θέμα κρυφό».

Οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ αποτελούν τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Σωρεία καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση

Ένας άλλος άνδρας από τη Γάζα επιβεβαίωσε παρόμοιο περιστατικό με γυναίκα της γειτονιάς του, η οποία, όπως είπε, εκβιάστηκε από «μία από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της Χαμάς» να εκπορνευτεί με αντάλλαγμα ένα δέμα τροφίμων, ένα κουπόνι βοήθειας ή 100 σέκελ.

Ένας τρίτος άνδρας, που δήλωσε ότι ανήκει στις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανέφερε ότι τέτοιες πρακτικές αφορούν κυρίως χήρες.

Όπως είπε, ενημέρωσε την ηγεσία ότι ορισμένα μέλη εκμεταλλεύονταν «τις συζύγους των μαρτύρων» σε σκηνή στην περιοχή Γκαραμπλί, στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

«Μας είπαν να το κρατήσουμε κρυφό. Τους είπαμε ότι αυτό προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε ένδειξη αγανάκτησης κατέστρεψε τη σκηνή.

Καταγγελίες και από ομήρους

Οι μαρτυρίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε καταγγελίες για σεξουαλική βία στο πλαίσιο της σύγκρουσης, με βάση και όσα έχουν καταθέσει Ισραηλινοί όμηροι.

Μεταξύ αυτών και η Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία δήλωσε στη Daily Mail ότι υπέστη βιασμούς καθημερινά κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, σε σκηνές όπου ήταν κρατούμενη μετά την απαγωγή της από το κιμπούτς της στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς - η οποία απορρίπτει προτάσεις αφοπλισμού στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης πυρός - συνεχίζει να ασκεί αυστηρό έλεγχο, που σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περιλαμβάνει και εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών.

Ο δημοσιογράφος του Jusoor News, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Αμντουλάχ για λόγους ασφαλείας, δήλωσε από κρυψώνα του:

«Δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις - και είναι ευρέως διαδεδομένες. Σε κάθε περιοχή, πολλές γυναίκες γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα χήρες και διαζευγμένες, γιατί δεν έχουν στήριξη ή εισόδημα. Η ευαλωτότητά τους γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα».

Η μαρτυρία της «Νουρ»

Η «Νουρ» (επίσης ψευδώνυμο), διαζευγμένη μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε τηλεφωνικά στη Daily Mail, υπό τον φόβο ότι μπορεί να εντοπιστεί.

Περιέγραψε πώς δέχθηκε σεξουαλική πίεση με αντάλλαγμα βοήθεια, όταν απευθύνθηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

«Δεν είχα λάβει καμία βοήθεια, οπότε πήγα σε μια οργάνωση. Ένας άνδρας που έμοιαζε θρησκευόμενος και αξιοπρεπής μου υποσχέθηκε ότι θα με βοηθήσει».

«Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Είμαι εκτοπισμένη και δεν ανήκω σε αναγνωρισμένο καταυλισμό, οπότε δεν λάμβανα βοήθεια».

Όπως ανέφερε, εκείνος πήρε το τηλέφωνό της, κάτι που η ίδια θεώρησε ως ένδειξη υποστήριξης - όμως στη συνέχεια της πρότεινε επικοινωνία αργά τη νύχτα μέσω βιντεοκλήσης.

«Από την αρχή ένιωσα ότι ο τρόπος που μου μιλούσε ήταν παρενόχληση. Τον εμπιστεύτηκα γιατί ήταν μεγαλύτερος, σαν πατέρας. Αλλά με παρενόχλησε άμεσα».

«Του είπα ότι θα τον καταγγείλω. Και μου απάντησε: "Δεν μπορείς. Εγώ είμαι η κυβέρνηση εδώ"».

Η ίδια εκτιμά ότι πρόκειται για ευρύτερο φαινόμενο, όπου γυναίκες στοχοποιούνται λόγω της ανάγκης τους για βοήθεια.

«Εκμεταλλεύονται την ανάγκη των γυναικών. Αλλά εκείνες φοβούνται να μιλήσουν».

Ανησυχία για τα ανήλικα κορίτσια

Έκθεση του United Nations Population Fund (UNFPA) καταγράφει αύξηση στους παιδικούς γάμους και τις εγκυμοσύνες ανηλίκων στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 400 κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών παντρεύτηκαν μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες το 2025, με τον οργανισμό να επισημαίνει ότι τα πραγματικά μεγέθη ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερα.

«Βλέπουμε την αποδόμηση του μέλλοντος μιας ολόκληρης γενιάς», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Μαρτυρίες για συστηματική εκμετάλλευση

Μία ηλικιωμένη γυναίκα από τη Γάζα δήλωσε ότι ορισμένες οργανώσεις «εξαπατούν γυναίκες που βρίσκονται σε απόγνωση για λίγη ζάχαρη ή ένα πιάτο φαγητό».

Άλλη γυναίκα περιέγραψε: «Κάποιος θα σου πει "έλα, έχουμε βοήθεια για σένα". Και αν πας μαζί του και κάνεις ό,τι σου ζητήσει, θα σου δώσει κάτι. Οι γυναίκες χωρίς εμπειρία καταλήγουν να εκμεταλλεύονται».

Τόνισε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση φαίνεται να είναι συστηματική εντός οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Associated Press κατέγραψε περιστατικά, μεταξύ των οποίων και μια 38χρονη γυναίκα που, αναζητώντας βοήθεια για τα έξι παιδιά της, οδηγήθηκε σε διαμέρισμα από άνδρα που της υποσχέθηκε στήριξη.

Όπως ανέφερε, εκείνος την πίεσε σε σεξουαλική επαφή, ενώ η ίδια ένιωθε φόβο και αδυναμία να αντιδράσει.

«Έπρεπε να προσποιηθώ ότι συνεργάζομαι για να φύγω από εκεί», είπε.

Έλαβε 100 σέκελ και αργότερα ένα κουτί τροφίμων και φαρμάκων. Η εργασία που της είχαν υποσχεθεί δεν δόθηκε ποτέ.

«Δεν θα μιλήσουν ποτέ»

Ο συγγραφέας από τη Γάζα Χάμζα Χαουίντι σημείωσε ότι πολλές γυναίκες δεν θα μιλήσουν ποτέ δημόσια λόγω κοινωνικού στίγματος.

«Δεν αφορά μόνο τις χήρες, αλλά και ανύπαντρες γυναίκες. Πολλές αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια για να ταΐσουν τα παιδιά τους και έτσι γίνονται ευάλωτες», ανέφερε.

Τόνισε ότι ο κύκλος αυτός θα συνεχιστεί όσο οι γυναίκες δεν αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία.

Ο δημοσιογράφος Αμπντουλάχ ανέφερε ότι μικρά δίκτυα όπως το Jusoor News είναι από τα λίγα που καταγράφουν αυτές τις μαρτυρίες, παρά τις απειλές.

Όπως είπε, ένοπλοι έφτασαν στην τοποθεσία του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί.

«Αν ήμουν εκεί, θα με είχαν πυροβολήσει», ανέφερε.

Η Daily Mail επικοινώνησε με οργανισμούς, χωρίς άμεση απάντηση, ενώ άλλες πηγές επισημαίνουν ότι η έλλειψη καταγραφής δεν σημαίνει απουσία περιστατικών, αλλά φόβο και αδυναμία καταγγελίας.