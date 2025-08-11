«Αυτή είναι η διαθήκη μου»: Συγκλονίζει το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε στη Γάζα

Ένα συγκινητικό μήνυμα, που είχε γράψει λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ανταποκριτή του Al Jazeera, Ανς Τζαμάλ αλ-Σαρίφ, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των νεκρών δημοσιογράφων της ισραηλινής επιδρομής.

Υπενθυμίζεται ότι πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera έχασαν τη ζωή τους κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στην Γάζα εξαιτίας ισραηλινών πυρών. Μάλιστα, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι είχαν στοχεύσει τον Anas al-Sharif, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι «υπηρετούσε ως επικεφαλής μιας τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς».

Το μακροσκελές μήνυμα ήταν η «διαθήκη» του αλ-Σαρίφ, καθώς αν αυτό έφτανε στον κόσμο, θα σήμαινε ότι «το Ισραήλ είχε πετύχει να τον σκοτώσει». «Αυτή είναι η διαθήκη μου, το τελευταίο μου μήνυμα. Αν λάβετε αυτά τα λόγια μου, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να σιγήσει τη φωνή μου», αναφέρεται.

Στο μήνυμά του ο 28χρονος αλ-Σαρίφ αναφέρεται στην οικογένειά του και εκφράζει ότι ήπλιζε να επιστρέψει πίσω στους οικείους του.

Το μήνυμα του αλ-Σαρίφ

«Αυτή είναι η διαθήκη μου, το τελευταίο μου μήνυμα.

Αν λάβετε αυτά τα λόγια μου, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να σιγήσει τη φωνή μου.

Κατ' αρχάς, ειρήνη σε σας και η ευλογία του Θεού.

Ο Θεός ξέρει ότι έκανα ό,τι μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνω στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα σοκάκια και τις αυλές του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια, και η ελπίδα μου ήταν ο Θεός να μου δώσει ζωή για να γυρίσω με τους δικούς μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκαλάν, το «Ματζντάλ». Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια και η κρίση Του είναι αμετάκλητη.

Έζησα τον πόνο με όλες τις λεπτομέρειες του, γεύτηκα επανειλημμένα τον πόνο και την απώλεια, Ωστόσο, δεν σταμάτησα ποτέ να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποιήσεις ή διαστρεβλώσεις, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα είναι μάρτυρας για όσους σιώπησαν και αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας, για όσους μας έκοψαν την ανάσα και δεν συγκίνησαν τα πτώματα των παιδιών και των γυναικών μας, και δεν σταμάτησαν τη σφαγή που υφίσταται ο λαός μας εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Σας παρακαλώ να φροντίσετε την Παλαιστίνη, το στολίδι των μουσουλμάνων και την καρδιά κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο.

Σας παρακαλώ να φροντίσετε τους κατοίκους της, τα μικρά, καταπιεσμένα παιδιά της, που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να ονειρευτούν και να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη, καθώς τα αγνά τους σώματα συνθλίφθηκαν από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαλύθηκαν και τα κομμάτια τους σκορπίστηκαν στους τοίχους.

Σας παρακαλώ να μην σας σιωπήσουν οι περιορισμοί, να μην σας καθυστερήσουν τα σύνορα, και να είστε γενναίοι για την απελευθέρωση της χώρας και του λαού, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας στη χώρα μας που έχει καταληφθεί.

Σας συμβουλεύω να φροντίσετε τους δικούς μου,

Σας συμβουλεύω να φροντίσετε το μάτι μου, την αγαπημένη μου κόρη Σαμ, που δεν πρόλαβα να τη δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας συστήνω τον αγαπημένο μου γιο, τον Σαλάχ, στον οποίο ήλπιζα να γίνω βοήθεια και σύντροφος μέχρι να δυναμώσει, να αναλάβει τα βάρη μου και να ολοκληρώσει το έργο μου.

Σας συστήνω την αγαπημένη μου μητέρα, η οποία με τις ευλογίες της προσευχής της με βοήθησε να φτάσω εκεί που έφτασα, και οι προσευχές της ήταν το οχυρό μου και το φως της διαδρομής μου.

Προσεύχομαι στον Θεό να την ευλογήσει και να την ανταμείψει με το καλύτερο.

Σας παραδίδω επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, τη μητέρα του Σαλάχ Μπιάν, την οποία ο πόλεμος μας χώρισε για μέρες και μήνες, αλλά η οποία παρέμεινε πιστή, σταθερή σαν κορμός ελιάς που δεν λυγίζει, υπομονετική και υπομονετική, φέρνοντας το βάρος της ευθύνης κατά την απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη της.

Σας παρακαλώ να τους στηρίξετε και να γίνετε στήριγμα για αυτούς μετά τον Θεό, τον Παντοδύναμο.

Αν πεθάνω, θα πεθάνω πιστός στις αρχές μου και μαρτυρώ στον Θεό ότι είμαι ικανοποιημένος με την κρίση Του, πιστεύω στη συνάντησή Του και είμαι βέβαιος ότι ό,τι έχει ο Θεός είναι καλύτερο και πιο διαρκές.

Θεέ μου, δέξου με στους μάρτυρες, συγχώρεσε μου τα προηγούμενα και τα μελλοντικά μου αμαρτήματα, και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίζει το μονοπάτι της ελευθερίας για τον λαό μου και την οικογένειά μου.

Συγχωρέστε με αν έκανα λάθη, και προσευχηθείτε για την ευσπλαχνία μου, γιατί τήρησα τη συμφωνία μου, δεν άλλαξα και δεν μεταβλήθηκα.

Μην ξεχνάτε τη Γάζα...

Και μην με ξεχνάτε στις ευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή.

Ανς Τζαμάλ αλ-Σαρίφ

06.04.2025