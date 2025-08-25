Γάζα: Στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη στις 7 Οκτωβρίου

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της αιχμαλωσίας του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν από τη Χαμάς ς δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Το υλικό εντοπίστηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας . Σύμφωνα με τη διαδικασία των IDF, κάθε εύρημα που αφορά ομήρους παρουσιάζεται πρώτα στις οικογένειες, οι οποίες αποφασίζουν αν θα επιτραπεί η δημοσιοποίησή του.

Η καταγγελία της οικογένειας

Η οικογένεια του Νιμρόντ Κοέν ενέκρινε τη Δευτέρα τη δημοσίευση του βίντεο, αφού προηγουμένως είχε κατηγορήσει τον στρατό για καθυστέρηση. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι οι IDF εξακολουθούν να κρατούν στη διάθεσή τους και άλλα σχετικά βίντεο.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο υλικό φαίνεται ο Κοέν να απομακρύνεται βίαια από το άρμα μάχης, συνοδευόμενος από ένοπλους της Χαμάς, και να οδηγείται πεζός προς τη Γάζα. Στο φόντο ακούγεται μια φωνή που τον διαβεβαιώνει πως «θα επιστρέψει στο Ισραήλ».

Το ιστορικό

Ο Νιμρόντ Κοέν ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα στο άρμα όταν αυτό δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς, στα σύνορα, στις 7 Οκτωβρίου.