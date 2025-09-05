Γάζα: «Βέτο» της Αιγύπτου για εκτοπισμό Παλαιστινίων - «Είναι κόκκινη γραμμή, δεν θα το επιτρέψουμε»

Με αυστηρό τόνο ξεκαθάρισε η Αίγυπτος ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τη γενοκτονία, συνεχίζοντας να κλιμακώνει τις επικρίσεις για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να την εγκαταλείψουν με κίνδυνο της ζωής τους αφού οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλιά του εναρμονίζονται με μια γραμμή σκλήρυνσης της ρητορικής της Αιγύπτου φέτος σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον θύλακα, που συνορεύει με την Αίγυπτο, αν και έχει εργασθεί από κοινού με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην προσπάθεια να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που έχει εξακοντίσει η αιγυπτιακή ηγεσία τους τελευταίους μήνες ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε «Αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου είναι μακράν πέραν της φαντασίας. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί», είπε.

Το Ισραήλ αρνείται τη γενοκτονία

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία και λέει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα. Αντιμετωπίζει υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που το κατηγορεί για γενοκτονία και την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως "εξωφρενική".

Η νέα επίθεση κατά της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, με σχέδιο όπως λέει ο Νετανιάχου να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της πόλης όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες πολέμησαν με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα στα αρχικά στάδια του πολέμου.