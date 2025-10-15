«Ξεκόλλησε» η συμφωνία για τη Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει σορούς ομήρων, το Ισραήλ ανοίγει τη Ράφα

Κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε θετική κατεύθυνση προς την πιστή εφαρμογή των όσων περιγράφει η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Από τη μια πλευρά η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα άρει την απόφαση για να μην ανοίξει το συνοριακό πέρασμα στην Ράφα, ενώ ανακάλεσε και προηγούμενη απόφαση για την μείωση του όγκου της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους κατοίκους του θύλακα.

Επιστρέφουν τέσσερις ακόμα σορούς

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Η οργάνωση, ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανοίγει η Ράφα - Αυξάνει η ανθρωπιστική βοήθεια

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας, ακυρώνοντας μέτρα που είχε αποφασίσει σε βάρος της Χαμάς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.