ΓΕΕΘΑ για Γιορτή του Πατέρα: «Στα μάτια ενός παιδιού είναι η αγκαλιά, η δύναμη και η ασφάλειά του»

Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) απηύθυνε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, τιμώντας τους μπαμπάδες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΓΕΕΘΑ αναδεικνύει τον διπλό ρόλο των στρατιωτικών πατέρων, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να υπηρετούν την πατρίδα, χωρίς να παύουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειές τους.



«Για όλους, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί την Πατρίδα. Στα μάτια ενός παιδιού όμως, είναι η αγκαλιά, η δύναμη και η ασφάλειά του...», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.



Το ΓΕΕΘΑ καταλήγει αποτίοντας φόρο τιμής στους πατέρες των Ενόπλων Δυνάμεων και ευχόμενο «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πατρικής παρουσίας τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία.



Η ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ:

📆 21 Ιουνίου 2026: Γιορτή του Πατέρα



«Για όλους, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί την Πατρίδα.⁰ Στα μάτια ενός παιδιού όμως, είναι η αγκαλιά, η δύναμη και η ασφάλειά του...»



Σήμερα τιμούμε τους πατέρες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. 🇬🇷#ΓΕΕΘΑ… pic.twitter.com/D0azpGrluH — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) June 20, 2026