Την ώρα που κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και φορείς και οργανώσεις, εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας – Γερμανίας – Αυστρίας – Δανίας – Ολλανδίας για τη δημιουργία του πρώτου «κόμβου επιστροφής» (return hub) μεταναστών στη Ρουάντα, ο Θάνος Πλεύρης υπεραμύνθηκε της απόφασης, παραδεχόμενος μεν πως «δεν λύνεται το πρόβλημα στον απόλυτο βαθμό», κάνοντας ωστόσο λόγο για ένα «ισχυρό όπλο πίεσης».

«Εμείς γεγονότα Θέουτα, δεν θέλουμε να ζήσουμε, και η χώρα μας πήγε να το ζήσει το 2020», διαμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας στην Ολομέλεια σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Μαρίας Κομνηνάκα του ΚΚΕ που μίλησε για «σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης».

«Εσείς μιλάτε για δικαίωμα ενός ανθρώπου να έρχεται εδώ και να μην εκτοπίζεται παρά τη θέλησή του. Εμείς μιλάμε για το δικαίωμα των Ελλήνων να μην έρχεται κάποιος εδώ παρά τη θέλησή μας», υπήρξε η απάντηση του Θάνου Πλεύρη στην σκληρή κριτική του ΚΚΕ, ενώ επέμεινε πως με τα return hub «η Ευρώπη θα προστατεύεται», καθώς «οι παράνομοι μετανάστες δεν θα παραμένουν σε ευρωπαϊκό έδαφος».

«Δεν σημαίνει ότι επειδή έφτασες εδώ, θα κατσικωθείς στην Ελλάδα»

Εξηγώντας την κοινή πρωτοβουλία των πέντε κρατών μελών της ΕΕ, ο υπουργός περιέγραψε: «Ερχόμαστε πέντε χώρες και τι λέμε; Εάν έχουμε τη δυσκολία να μεταφέρουμε στη χώρα καταγωγής αυτομάτως, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουμε άδεια από κανέναν, μπορούμε να μεταφέρουμε σε μία τρίτη χώρα. Με αυτό τον τρόπο, θα πετύχουμε στους 10 που θα πάμε στη Ρουάντα, άλλοι 100 να αποχωρούν οικειοθελώς και να πηγαίνουν στη χώρα καταγωγής τους και θα δοθεί ένα σαφέστατο μήνυμα ότι πια δεν μπορείτε να εκβιάζετε μία Ευρώπη και συγκεκριμένα την Ελλάδα επειδή γνωρίζετε ότι η διαδικασία επιστροφής είναι πολύ δύσκολη».

«Έχεις να επιλέξεις εαν θα μείνεις μόνιμα στην Ρουάντα ή εάν θα επιστρέψεις στη χώρα καταγωγής σου. Η απάντηση όμως ότι κατάφερες να φτάσεις στην Ελλάδα, θα κατσικωθείς χωρίς να έχεις κανένα δικαίωμα δεν υπάρχει», σχολίασε σε άλλο σημείο.

Όπως επισήμανε ο Θάνος Πλεύρης, παρά την έντονη πίεση που δέχεται η Κρήτη, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 23%. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησε πως την προσεχή εβδομάδα θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το «project Ρουάντα», όπως το αποκάλεσε.

Κομνηνάκα: «Νομιμοποιείται το σκλαβοπάζαρο»

Από την πλευρά της, η Μαρία Κομνηνάκα έκανε λόγο για «σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης» και για «κατάφωρη παραβίαση κάθε ανθρώπινες αξιοπρέπειας». «Όταν ένας άνθρωπος εκτοπίζεται χωρίς τη θέλησή του δεν ονομάζεται κόμβος επιστροφής, ονομάζεται απαγωγή ή εξορία. Αυτά είναι απάνθρωπα, άγρια μέτρα βαρβαρότητας. Νομιμοποιείται το σκλαβοπάζαρο. Δεν είναι έγκλημα η μετανάστευση για να παίρνετε τέτοια μέτρα αποτροπής», υποστήριξε η βουλευτής του ΚΚΕ.