Συνελήφθη 56χρονος επιχειρηματίας με βαρύ παρελθόν και «αδυναμία» στα όπλα -Οι σχέσεις με τη showbiz

«Φορτωμένος» με τον... μισό ποινικό κώδικα είναι ο 56χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να κινείται με ΙΧ αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο παράνομα όπλα.

Πιο αναλυτικά, ο 56χρονος -που κατά τον αστυνομικό έλεγχο επέδειξε πλαστή άδεια οδήγησης- απασχολεί πρώτη φορά την ΕΛ.ΑΣ. το 1997 και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για οπλοφορία, ληστεία και απόπειρα εκβίασης. Ένα χρόνο αργότερα συλλαμβάνεται ξανά στο Μαρούσι για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων, όντας ιδιοκτήτης καταστήματος.

Από το 2000 και μέχρι το 2024 σχηματίζονται σε βάρος του 11 δικογραφίες για διαφορετικά αδικήματα -από φοροδιαφυγή και παραβάσεις του ΚΟΚ μέχρι παράνομη οπλοκατοχή και εκβιασμούς-, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συλλαμβάνεται κιόλας.

«Αδυναμία» στα όπλα και στην... κοσμική ζωή

Πιο πρόσφατο περιστατικό που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τις Αρχές, αυτό που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν κατηγορήθηκε πως επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, τον χτύπησε με κράνος μοτοσικλετιστή και στη συνέχεια πυροβόλησε στον αέρα. Ο 56χρονος φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα όπλα, καθώς το βράδυ της Τρίτης (13/1) εντοπίστηκε στην οδό Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο να έχει στο ΙΧ αυτοκίνητο του, ένα πιστόλι κρότου κι ένα πιστόλι των 7.65 με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του, καθώς κι έναν αναδιπλούμενο σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ο 56χρονος όχι μόνο κυκλοφορούσε ελεύθερος, αλλά διήγαγε και κοσμικό - πολυτελή βίο, ενώ δεν έχασε ευκαιρία να φωτογραφίζεται μαζί με πρόσωπα της showbiz και ιδιαίτερα τραγουδιστές.