Γέμισαν το «Παλλάς» αλλά πήγαν μόλις έξι να ακούσουν τον Φάμελλο στη Βουλή

Μπορεί χθες, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος να περιστοιχιζόταν στον εξώστη του Παλλάς από τους περισσότερους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα όμως όταν ήρθε στη Βουλή είδε την Κοινοβουλευτική του Ομάδα μάλλον αδιάφορη.

Και τούτο διότι, την ώρα που ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει επί του νομοσχεδίου Κικίλια για την Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων, είδε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ όλους κι όλους έξι βουλευτές από το σύνολο των 25 που διαθέτει το κόμμα.



Ποιοι ήταν αυτοί; Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, Βασίλης Κόκκαλης, Μίλτος Ζαμπάρας και Αλέξανδρος Μεικόπουλος. Για την ιστορία και οι «6» ήταν επίσης παρόντες στην παρουσίαση της «Ιθάκης».



Όσοι νόμιζαν πάντως πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπινε το… πολιτικό κώνειο προς χάριν του Αλέξη Τσίπρα, έπεσαν έξω, μιας και απάντησε, εμμέσως μεν, σαφώς δε, στα καρφιά του πρώην πρωθυπουργού, τονίζοντας από βήματος πως η πρόταση για προοδευτικές συνεργασίες έγινε δίχως κομματικούς εγωισμούς και προσωπικές επιδιώξεις.