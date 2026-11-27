Με νεκρά ψάρια έχει γεμίσει τις τελευταίες ημέρες η λίμνη στο κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να διαπιστώσουν την αιτία του ανησυχητικού φαινομένου.

Το κωπηλατοδρόμιο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας τόσο για τον αγωνιστικό στίβο όσο και για τον στίβο προθέρμανσης. Παράλληλα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) πραγματοποιεί δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action24, το πρόβλημα ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν άρχισαν να εντοπίζονται τα πρώτα νεκρά ψάρια. Ο αριθμός τους αυξήθηκε ραγδαία στη συνέχεια, προκαλώντας πρώτα απ’ όλα την ανησυχία των αθλητών και των αθλητικών ομοσπονδιών που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με το κωπηλατοδρόμιο.

«Δεν αποκλείεται η μόλυνση από απόβλητα»

«Δεν έχουμε διαλευκάνει τα αίτια του φαινομένου», τόνισε ο Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης, ερευνητής στο ΕΛΚΕΘΕ, μιλώντας στο Action24. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το κωπηλατοδρόμιο βρίσκεται στο κέντρο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, ενός προστατευόμενου οικοσυστήματος που τελεί υπό τη διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).

«Πρόκειται για μία μεγάλη τεχνητή λίμνη, ένας ταμιευτήρας με έκταση 750 στρέμματα. Τα νερά είναι φυσικά, έρχονται από πηγές και κανάλια που είναι γύρω, στην περιοχή της πεδιάδας του Μαραθώνα. Από ό,τι φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε».

«Πριν το 2000 υπήρξε ξανά σοβαρό ζήτημα στην περιοχή με τακτικές εμφανίσεις μαζικής θνησιμότητας ψαριών. Αυτό όμως δεν γινόταν μέσα στον ταμιευτήρα του Σχινιά, αλλά στους υπερχειλιστές», σημείωσε ο κ. Ζόγκαρης, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το πρόβλημα να οφείλεται σε εναπόθεση αποβλήτων στην περιοχή.

«Δυστυχώς ξεκινήσαμε να μετράμε αρκετές εβδομάδες αφότου παρατηρήθηκε το γεγονός. Οι πρώτες μετρήσεις έγιναν στα μέσα Νοεμβρίου. Μετρήσαμε 1.480 νεκρά ψάρια. Έχει περάσει καιρός από τότε που άρχισαν να ψοφούν τα ψάρια», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής, όπως επισήμανε ο ερευνητής, δεν έχει εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος, ενώ δεν καταγράφονται ανησυχητικές τιμές κάποιας ουσίας ούτε στα νεκρά ψάρια ούτε στο νερό της λίμνης. Η επιστημονική έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και να αποσαφηνιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.