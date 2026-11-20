Με τις ερωτήσεις, τις ιδέες και τις προσδοκίες περίπου 50 νέων ανθρώπων για το επαγγελματικό τους μέλλον γέμισαν τα γραφεία της Generali, στο πλαίσιο των Business Days που συνδιοργάνωσε η Εταιρεία μαζί με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Έχοντας επιλέξει να γνωρίσουν από κοντά τον οργανισμό, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων, μοιράστηκαν με τους ανθρώπους της Generali σκέψεις, προβληματισμούς και στόχους για το επαγγελματικό τους μέλλον, ενώ συζήτησαν μαζί τους για την καθημερινότητα στον ασφαλιστικό κλάδο και τις προοπτικές σταδιοδρομίας που ανοίγει σε αποφοίτους διαφορετικών ειδικοτήτων.

Τους συμμετέχοντες και τον καθηγητή κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο καλωσόρισαν η κα Ελένη Κορδάτου, People & Organization Manager της Generali, και στελέχη από διαφορετικούς τομείς της Εταιρείας. Αφετηρία της συνάντησης ήταν ο σκοπός της ασφάλισης, όπως εκφράζεται στην αποστολή της Generali να βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ασφαλείς, να οραματίζονται το αύριο και να σχεδιάζουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη σιγουριά. Με αυτό το σημείο εκκίνησης, η συζήτηση ανέδειξε την αξία της ασφάλισης για κάθε άνθρωπο, καθώς και τη συμβολή του κλάδου στην κοινωνία και την οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο εργασίας σε διαφορετικές λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν εφαρμογές της στην ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγηση κινδύνων, την απλοποίηση καθημερινών διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Συζήτησαν επίσης τον ρόλο που έχει η ανθρώπινη κρίση στην ερμηνεία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι νέοι και οι νέες είχαν την ευκαιρία να συνδέσουν όσα έμαθαν στις σπουδές τους με συγκεκριμένα πεδία εργασίας και να διερευνήσουν ποιες δεξιότητες θα τους βοηθήσουν στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου

Πώς αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη την καθημερινή εργασία σε μια ασφαλιστική εταιρεία; Πώς μπορούν τα δεδομένα να συμβάλουν σε καλύτερες υπηρεσίες; Και ποιες δεξιότητες αποκτούν μεγαλύτερη αξία σε αυτό το περιβάλλον;

Στο δεύτερο μέρος του ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινή λειτουργία της Generali, οι συμμετέχοντες γνώρισαν πώς η τεχνολογία μεταφράζεται σε καλύτερες υπηρεσίες για τον ασφαλισμένο. Ο κ. Γιώργος Σταθόπουλος, Analytics & Smart Operations Supervisor, παρουσίασε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην ασφαλιστική αγορά και τη λειτουργία της εταιρείας, ενώ η κα Δέσποινα Γκιόκα, Underwriting Retail Non-Life Supervisor, ανέδειξε καινοτόμες εφαρμογές στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Την ενότητα αυτή έκλεισε η κα Αναστασία Σιαβάλα, Direct Claims Life & Health Supervisor, αναδεικνύοντας τον ρόλο του AI στις αποζημιώσεις και τις αξιολογήσεις. Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που τις συνόδευσε, οι νέοι επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να δουν πώς η ανάλυση δεδομένων, η αυτοματοποίηση και οι εφαρμογές AI αξιοποιούνται ήδη στην πράξη, μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση και ανάληψη κινδύνων.

Κοινό σημείο των παρουσιάσεων ήταν ο σκοπός αυτής της επένδυσης: η τεχνολογία να υποστηρίζει τον άνθρωπο, να διευκολύνει την εργασία και να δημιουργεί περισσότερο χώρο για ποιοτική εξυπηρέτηση και προσωπική επαφή. Μέσα από τις εφαρμογές αυτές, οι νέοι ανακάλυψαν και το εύρος των γνώσεων και ειδικοτήτων που συναντώνται σήμερα στην ασφάλιση, συνδέοντας τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους με πιθανές επαγγελματικές διαδρομές.

Από τη σύσταση στο επόμενο βήμα

Ο ανοιχτός διάλογος εξελίχθηκε με ενδιαφέρον καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας η οποία ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό interview session από την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού. Με πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία βιογραφικού, την προετοιμασία για συνέντευξη, την εστίαση στις δυνατότητες κάθε υποψηφίου και μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη διαδικασία και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Η επαφή θα συνεχιστεί σε επόμενο χρόνο με τη δυνατότητα ατομικών συνεντεύξεων με στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, προσφέροντας στους συμμετέχοντες εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες και την ευκαιρία να διερευνήσουν πιθανές προοπτικές συνεργασίας, όπου υπάρχουν αντίστοιχες διαθέσιμες θέσεις.

Η κα Ελένη Κορδάτου, People & Organization Manager της Generali δήλωσε: «Κάθε φορά που υποδεχόμαστε νέους ανθρώπους στη Generali, μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τρόπο που σκέφτονται, όσα τους κινητοποιούν και όσα περιμένουν από το επαγγελματικό τους μέλλον. Θέλουμε να φεύγουν από αυτή τη συνάντηση με μια πιο καθαρή εικόνα των επιλογών τους, με χρήσιμες συμβουλές και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Η περιέργεια, οι ερωτήσεις και οι ιδέες τους είναι πολύτιμες και για εμάς. Γιατί η εξέλιξη της εταιρείας μας συνδέεται με τους ανθρώπους που θα φέρουν τη δική τους ματιά σε όσα σχεδιάζουμε για το αύριο».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος ανέφερε: «Για έναν νέο άνθρωπο που ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία, η δυνατότητα να βρεθεί μέσα σε μια επιχείρηση, να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της και να πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις του έχει ιδιαίτερη αξία. Τα Business Days δημιουργούν αυτή την ευκαιρία, η οποία συχνά δεν θα υπήρχε με άλλον τρόπο. Χαιρόμαστε που η Generali παραμένει σταθερά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας στους νέους γνώση, χρόνο και ερεθίσματα για να ανακαλύψουν τη δική τους κατεύθυνση».

Η σταθερή συνεργασία της Generali με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις γνώσεις, στο ταλέντο και στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Επενδύοντας στους ανθρώπους και ανοίγοντας τις πόρτες της σε νέες ιδέες, η Εταιρεία στηρίζει τα πρώτα επαγγελματικά βήματα εκείνων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του αύριο, συνδιαμορφώνοντας, ουσιαστικά, τους επαγγελματίες του μέλλοντος.