Πόλεμος στην Ουκρανία: Για πρόοδο στις συνομιλίες μιλά ο Ρούμπιο, «Πολύ ευχαριστημένος ο Τραμπ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο διαπραγματευτής του Κιέβου Αντριι Γερμάκ έκαναν λόγο για «θετική πρόοδο» στις εν εξελίξει συνομιλίες στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



«Θεωρώ ότι είχαμε πιθανότατα την πιο παραγωγική και σημαντική μέχρι στιγμής συνάντηση σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους τονίζοντας ότι οι αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι ο Tραμπ είναι «πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο» που έγινε σήμερα και δήλωσε αισιόδοξος ότι «μπορούμε να πετύχουμε κάτι εδώ».

Εξήγησε πως τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά «δεν είναι ανυπέρβλητα». Ειδικότερα, ο Ρούμπιο υπογράμμισε πως υπάρχουν μερικά ζητήματα στα οποία «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε: «Νομίζω ότι σήμερα ήταν η πιο παραγωγική μέρα που είχαμε σε αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε σε πουν καλύτερο σημείο τώρα από όταν ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.



Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Μαρκ Ρούμπιο και Αντριι Γερμάκ στο περιθώριο των συνομιλιών στη Γενεύη/Φωτ. REUTERS/Emma Farge





Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».



Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.



Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.



Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές»

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.



Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.



Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».