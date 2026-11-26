Δυο μετοχές της SpaceX αναμένεται να λάβει κάθε παιδί στις ΗΠΑ όπως έκανε γνωστό ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η συνολική αξία της δωρεάς εκτιμάται ότι αγγίζει τα 18 δισ. δολάρια.

Όπως ανέφερε στην δημοσίευσή του, κάθε παιδί θα λάβει μία μετοχή από την ίδια την εταιρεία και μία ακόμη από τον ίδιο προσωπικά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης της πρωτοβουλίας.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Μασκ διευκρίνισε ότι οι μετοχές που θα διαθέσει η SpaceX θα μεταβιβαστούν τον επόμενο μήνα. Η προσωπική του δωρεά, ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί όταν λήξει η περίοδος δέσμευσης των μετοχών του (lock-up), τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

The share from SpaceX will be transferred next month.



The share directly from me will be transferred when my lockup expires in June next year. — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι θα προσφέρει μία νεοεκδοθείσα μετοχή κατηγορίας Α κοινών μετοχών σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματος Trump Accounts. Ο Έλον Μασκ θα διπλασιάσει τη συγκεκριμένη προσφορά, διαθέτοντας προσωπικά ισάριθμες μετοχές.

SpaceX is building the infrastructure of the future and working to make life multiplanetary. We believe ownership of the company creating these systems should extend to the next generation of Americans.



Today, we are committing one SpaceX share to millions of American children… — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2026

Τι είναι το πρόγραμμα Trump Accounts

Το πρόγραμμα Trump Accounts έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στους Αμερικανούς κάτω των 18 ετών τη δυνατότητα να αποκτήσουν από μικρή ηλικία συμμετοχή στο χρηματιστήριο και να δημιουργήσουν τις βάσεις για τη μελλοντική οικονομική τους ευημερία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τον Οκτώβριο, είχαν ήδη ανοίξει σχεδόν 70 εκατομμύρια λογαριασμοί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η μετοχή της SpaceX έκλεισε την Τετάρτη (25/11) στα 127,44 δολάρια, αποτιμώντας τη συνολική δέσμευση του Μασκ και της εταιρείας σε σχεδόν 18 δισ. δολάρια.

Η SpaceX δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η προσωπική δωρεά μετοχών του Μασκ θα συνδεθεί επίσης με τους λογαριασμούς Trump Accounts.

Η περιουσία των 824 δισ. δολαρίων και η υπόσχεση του Μασκ

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν αποτελεί την πρώτη αναφορά του Έλον Μασκ σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να προσφέρει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως την πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών.

«Την επόμενη χρονιά θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο X.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

«Η απευθείας προσφορά μετοχών, δηλαδή συμμετοχών στην οικονομία του μέλλοντος, στους πολίτες είναι ο σωστός δρόμος», είχε προσθέσει.