Γεννιέται η «Αρχή – Σαρωτής» της αγοράς: Έλεγχοι, διαφάνεια και προστασία για κάθε καταναλωτή

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τετάρτη το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η νέα Αρχή έρχεται να αναλάβει τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Ποιες υπηρεσίες συνενώνονται

Στη νέα δομή εντάσσονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες:

της ΔΙΜΕΑ (εκτός του τμήματος χημικών αναλύσεων),

της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή,

του Γραφείου Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,

και της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Η νέα Αρχή φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ενιαίο φορέα εποπτείας της αγοράς, ελέγχου των τιμών και διασφάλισης των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Τι θα κάνει η νέα Αρχή

Η Αρχή αποκτά εκτεταμένες αρμοδιότητες:

Θα διενεργεί ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς, από την παραγωγή και αποθήκευση έως τη διακίνηση και πώληση προϊόντων.

Θα παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του νόμου 4849/2021 για το υπαίθριο εμπόριο, τη διαφάνεια στις τιμές και την ενημέρωση του καταναλωτή.

Θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά του παράνομου εμπορίου.

Θα τηρεί ψηφιακή βάση δεδομένων, θα εκπονεί μελέτες για την αγορά και θα επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παρανομούν.

Προστασία του καταναλωτή

Η νέα Αρχή θα λειτουργεί και ως ενιαίο σημείο αναφοράς για τις καταγγελίες πολιτών.

Θα λαμβάνει και θα εξετάζει αναφορές για παραπλανητικές πρακτικές, παραβίαση δικαιωμάτων καταναλωτών και αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης οφειλετών.

Παράλληλα:

Θα πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους (sweeps) σε e-shops και ιστοσελίδες.

Θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Θα ενημερώνει και θα εκπαιδεύει το κοινό για τα δικαιώματά του.

Θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα προστασίας καταναλωτών.

Θα λειτουργεί ως αρμόδια αρχή συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και θα συγκαλεί την Επιτροπή Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών.

Επιπλέον, η Αρχή θα διαχειρίζεται τα Μητρώα Διοικητικών Κυρώσεων και Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και θα επιλαμβάνεται της εξώδικης επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της νέας Αρχής

Την Αρχή θα διοικεί πενταμελές Συμβούλιο με Πρόεδρο και τέσσερα τακτικά μέλη, ενώ θα υπάρχουν ένας Διοικητής και τρεις Υποδιοικητές, με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.



Προβλέπονται 500 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 300 για ελεγκτές. Το υπάρχον προσωπικό των υπηρεσιών που συνενώνονται μεταφέρεται αυτόματα στη νέα δομή.

Ετήσια έκθεση και λογοδοσία

Η Αρχή θα συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση με απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων, η οποία θα υποβάλλεται στη Βουλή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές στα καρτελάκια των σούπερ μάρκετ

Ένα από τα πιο «πρακτικά» μέτρα του νομοσχεδίου αφορά τα καρτελάκια των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ



Όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής.

Στόχος είναι να γνωρίζει ο καταναλωτής την πορεία διαμόρφωσης της τελικής τιμής και να μπορεί να κρίνει αν οι αυξήσεις είναι δικαιολογημένες.

Το μέτρο εντάσσεται στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου και αφορά κυρίως τα νωπά προϊόντα.

Παράταση μέτρων έως 30 Ιουνίου

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2025 σειράς μέτρων που έληγαν στις 31 Οκτωβρίου, όπως:

Η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις ανατιμήσεις.

Η ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών.

Η τρίμηνη απαγόρευση προσφορών και προωθητικών ενεργειών σε προϊόντα που αυξάνονται σε τιμή.

Τροποποιήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το ίδιο νομοσχέδιο φέρνει και αλλαγές στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ρυθμίσεις για:

Την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης συγχωνεύσεων επιχειρήσεων.

Τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων.

Τα πρόστιμα και τον υπολογισμό του τέλους υπέρ της Επιτροπής.

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών στην Επιτροπή.



Η κυβέρνηση φιλοδοξεί με τη νέα Αρχή να θέσει τέρμα στο παράνομο εμπόριο, να ενισχύσει τη διαφάνεια στις τιμές και να προσφέρει στους πολίτες ένα πραγματικό «όπλο» απέναντι στις αθέμιτες πρακτικές της αγοράς.