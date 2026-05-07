Γέννησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ - Η τρυφερή αγκαλιά με την κόρη της

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ και ο σύζυγός της Νίκολας Ρίτσιο καθώς πριν από λίγες ημέρες καλωσόρισαν το δεύτερο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, η Λίβιτ ανακοίνωσε πως η νεογέννητη κόρη της θα λάβει το όνομα Βιβιάνα ενώ προσέθεσε ότι είναι «άψογη και υγιής».

«Την 1η Μαΐου, η Βιβιάνα, γνωστή και ως "Βίβι", εντάχθηκε στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας αμέσως γέμισαν με αγάπη», ανέφερε στην ανάρτησή της. «Είναι τέλεια και υγιής, και ο μεγάλος αδερφός της προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νεογέννητη αδερφή του. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στην ευτυχισμένη νεογέννητη "φούσκα" μας. Ευχαριστώ όλους όσους με προσέγγισαν με προσευχές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου – τις ένιωσα πραγματικά σε όλη την εμπειρία. Ο Θεός είναι καλός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

On May 1st, Viviana aka “Vivi” joined our family, and our hearts instantly exploded with love. 💕



She is perfect and healthy, and her big brother is joyfully adjusting to life with his new baby sister. We are enjoying every moment in our blissful newborn bubble.



Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν γεννήσει, η Λίβιτ βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και ο διασκεδαστής Οζ Πέρλμαν προσπαθούσε να μαντέψει το όνομα του μωρού της λέγοντας «θα την πεις Βίβιαν».

Η Λίβιτ βρίσκεται σε άδεια μητρότητας εδώ και δυο εβδομάδες αφού έχει αποχωρήσει από τα επίσημα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο αφήνοντας στο πόστο της τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Τζέι ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.