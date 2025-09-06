Γέννησε η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Η πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο σύζυγός της Κίμωνας Κουρής καθώς το πρωί του Σαββάτου 06/09 ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Η γνωστή ηθοποιός γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι σε γνωστό μαιευτήριο. Το ζευγάρι ενώθηκε πριν από μερικούς μήνες με τα δεσμά του γάμου λίγο πριν το ευτυχές γεγονός.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μία ανάρτησή της στα social media. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τα πατουσάκια του μωρού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε την ευτυχία της, ενώ ανέφερε πως νιώθει ευγνώμων για το δώρο της μητρότητας, ενώ χαρακτήρισε τον ερχομό του γιου τους ως «θαύμα».

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. (...) Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς!» γράφει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

Όπως είναι φυσικό, οι ακόλουθοί της έσπευσαν να της στείλουν ευχές και να συγχαρούν τους νέους γονείς.