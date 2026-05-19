Γενοκτονία των Ποντίων: Πόντιοι εύζωνες και πυρρίχιος συγκίνησαν στο Σύνταγμα

Υπό βροχή κορυφώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (19/5) στο Σύνταγμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, με εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν δυναμικό «παρών» τιμώντας τα 353.000 θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού.

H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί κάθε χρόνο, ανήμερα την 19η Μαΐου, κεντρικές πανελλαδικές εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.



Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές με πιο συγκινητική την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ενδεδυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.



ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ακολούθησε ομιλία του Πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους, Στρατηγού εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και πορεία προς την Τούρκικη Πρεσβεία και Επίδοση Ψηφίσματος.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, μέλη ποντιακών συλλόγων από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές και κρατώντας λάβαρα. Ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η αλλαγή φρουράς μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με τους Πόντιους εύζωνες. Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί παρακολούθησε με δέος το τελετουργικό και στο τέλος χειροκρότησε θερμά.

Εξίσου δυνατή εικόνα ήταν και η ώρα του πυρρίχιου χορού μπροστά από τη Βουλή. Οι εικόνες των Ποντίων να χορεύουν αγέρωχα τη «σέρα» υπό τη δυνατή βροχή συγκίνησαν όσους βρέθηκαν στο σημείο, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και ιστορικής συνέχειας.



Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, οι φετινές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τραγούδια, δρώμενα και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ δεν έλειψαν τα συνθήματα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας.

ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ' ημάς Ανατολής.

Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το "G" αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων».

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/EUROKINISSI

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.