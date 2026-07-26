Γεντβάι: Επίσημα παρελθόν από Παναθηναϊκό - Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ

Παρελθόν και αποτελεί και επίσημα πια ο Τιν Γεντβάι από τον Παναθηναϊκό, αφού η Αλ Σαμπάμπ γνωστοποίησε την μεταγραφή του.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός δεν βρισκόταν στα πλάνα του προπονητή του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ και ως εκ τούτου έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτός είναι η ομάδα της Αλ Σαμπάμπ , η οποία δίνει την δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να «ανασάνει», καθώς ο 30χρονος στόπερ είχε υπογράψει ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο με την ομάδα των «πρασίνων».

Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Γεντβάι με μορφή δανεισμού το 2023 από την Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ ένα χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στον Παναθηναϊκό μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα τρία χρόνια παρουσίας του στην Αθήνα, κατέγραψε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 7 γκολ και κατακτώντας ένα κύπελλο Ελλάδας. Σπουδαιότερη στιγμή του με τα πράσινα ήταν το εντυπωσιακό γκολ - ψαλίδι που πέτυχε κόντρα στον Πανσερραϊκό αλλά και οι εύστοχες εκτελέσεις του στην διαδικασία των πέναλτι με Ολυμπιακό και Άγιαξ, για το κύπελλο Ελλάδας και τα προκριματικά του Europa League αντίστοιχα.

Ο Κροάτης αμυντικός, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αγωνιζόμενος σε ένα πρωτάθλημα με αρκετούς αστέρες όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά, Σαντιό Μανέ και άλλοι.