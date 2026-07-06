Γεωργιάδης: Εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου και τίμησε τον Χρήστο Καμμιλάτο

Τα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου εγκαινίασε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , παρουσία της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου, του Διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρη Καρπούζη, του Δημάρχου Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας Χρυσοβαλάντη Μέλλου, ενώ τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου αυξήθηκε από 6,97 εκατομμύρια ευρώ το 2019 στα 13,3 εκατομμύρια ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 90,6%.

Η ανακαίνιση των ΤΕΠ αναβάθμισε σημαντικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου. Οι εξεταστικές κλίνες αυξήθηκαν από επτά σε εννέα, οι κλίνες βραχείας νοσηλείας από τέσσερις σε οκτώ, δημιουργήθηκαν τρεις κλίνες αναζωογόνησης και μία κλίνη μικροεπεμβάσεων, ενώ ο συνολικός χώρος των ΤΕΠ επεκτάθηκε από 500 σε 650 τετραγωνικά μέτρα.

Στις δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ανακαίνιση των ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα του Υπουργείου Υγείας. Όπως είπε, για την Κόρινθο και το Νοσοκομείο Αιγίου υλοποιείται κοινό έργο προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αλλάζει συνολικά τη λειτουργία των επειγόντων περιστατικών και δεν περιορίζεται σε μια απλή ανακαίνιση.

Ο υπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται ενιαίο πρότυπο λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ώστε να υπάρχει κοινός τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης των περιστατικών και εφαρμογής του συστήματος διαλογής (triage).

Παράλληλα, σημείωσε ότι στα νέα ΤΕΠ προστέθηκαν τρεις κλίνες ανάνηψης, τις οποίες χαρακτήρισε «καρδιά των ΤΕΠ», καθώς εκεί δίνεται, όπως είπε, «η μεγάλη μάχη που πολλές φορές χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο». Επισήμανε ακόμη ότι ενισχύθηκαν οι κλίνες βραχείας νοσηλείας, αναβαθμίστηκε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και βρίσκεται σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, η οποία θα ανανεώσει συνολικά το κτιριακό του κέλυφος.

«Σήμερα το Νοσοκομείο της Κορίνθου κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά και στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα νοσοκομείο που θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίων Θεοδώρων, το οποίο πλέον φέρει την ονομασία «Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίων Θεοδώρων - Χρήστος Καμμιλάτος», προς τιμήν του εκλιπόντος γιατρού που υπηρέτησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι οι άνθρωποί του, επισημαίνοντας ότι τα σύγχρονα κτίρια και ο εξοπλισμός δεν αρκούν χωρίς τους λειτουργούς που τα υπηρετούν.

«Το ΕΣΥ δεν είναι τα κτίρια και δεν είναι τα μηχανήματα. Το ΕΣΥ είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το υπηρετούν. Χωρίς τους ανθρώπους τα τελειότερα μηχανήματα και τα καλύτερα κτίρια παραμένουν άψυχα υλικά που δεν μπορούν να θεραπεύσουν κανέναν», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Χρήστο Καμμιλάτο, δήλωσε ότι η ανιδιοτελής προσφορά του τον συγκίνησε και αποτέλεσε τον λόγο για την απόφαση να δοθεί το όνομά του στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Αγίων Θεοδώρων, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη και η προσφορά του στις επόμενες γενιές.

Ο υπουργός ευχαρίστησε δημόσια την οικογένεια του εκλιπόντος γιατρού, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του, χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους λειτουργούς του ΕΣΥ.