Γεωργούλης: «Όταν ήμουν μικρός η μητέρα μου με έδενε για να κάνει μπάνιο με τις φίλες της στη θάλασσα»

Ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τον έρωτα που τον πίκρανε, την Ευρωβουλή, το Χόλιγουντ, αλλά και τη σχέση που έχει με τη μητέρα του.

«Όταν ήμουν πολύ μικρός, η μητέρα μου μαζί με τις φίλες της είχαν πάει στην παραλία για να κάνουν μπάνιο. Για να μπορέσουν να μπουν στην παραλία και να κολυμπήσουν σαν άνθρωποι, με δέσανε! Γιατί έφευγα και μετά μπορεί να ερχόμουν την επόμενη ημέρα, χανόμουν. Αυτό έγινε σε ηλικία που δεν θυμάμαι. Η μητέρα μου και σαν νηπιαγωγός είχε πολύ καλή προσέγγιση.

Το έχω δει αυτό και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, στις μανάδες, που τα δένουν τα παιδάκια με λουράκι, όχι από τον λαιμό, για να μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα και να υπάρχει ασφάλεια. Η μαμά μου έχει πολλή υπομονή, αλλά νομίζω ότι την τεστάρω πολλές φορές. Έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου».

«Μεγάλο σχολείο ο έρωτας»

«Απογοητεύτηκα από τον έρωτα κι αυτό ήταν μεγάλο σχολείο και ήταν κάτι το οποίο μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, θα έπρεπε να ζήσω έτσι πια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια που και τώρα που το σκέφτομαι, πάλι ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Με αυτή τη γυναίκα μιλάμε ακόμα και ξέρει ότι εκείνη μου προκάλεσε αυτό το πρόβλημα. Και δεν έχουμε συζητήσει από τότε για αυτό. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη. Μετά από αυτή τη σχέση έζησα έναν καλύτερο έρωτα.

Ζεις τον πρώτο έρωτα και λες, α, εντάξει, αφού τον ξεπεράσεις, τελείωσε. Έρχεται δεύτερη φορά, που τρως το χαστούκι αυτό το μεγάλο, που βλέπεις καρδούλες να φεύγουν, αστεράκια και τέτοια, και λες, ρε συ, κάτι λάθος έκανα στην προηγούμενη. Α, μάλλον θα πρέπει να αλλάξω λίγο, να δω πώς θα μπορέσω να διοικήσω αυτό το πράγμα που φεύγει από μέσα σου και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και όταν έρχεται και την τρίτη φορά, λες, εντάξει, δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το προχωρήσει. Έρχεται, σε παίρνει, σε σηκώνει, σου κάνει ό,τι θέλει, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποδεχτείς.

Όταν είμαι ερωτευμένος κοιτάω να το εκφράσω. Εκεί έρχεται λίγο και η ισορροπία λίγο με τον εγωισμό, ότι άμα δεν είναι αμοιβαίο, να θέλει να δεχτεί ο άλλος τον έρωτά σου, εκεί σβήνει αναγκαστικά. Έχω φάει φτύσιμο, απόρριψη, χυλόπιτα και αυτά συμβαίνουν όταν ο άλλος ή εσύ από μόνος σου έχεις δημιουργήσει την εικόνα και νομίζεις ότι όντως αξίζει τον έρωτά σου ο άλλος».

«Η Ευρωβουλή είναι πιο αληθινή από το Χόλιγουντ»

«Ανάμεσα σε Χόλιγουντ ή Ευρωβουλή θα έλεγα πως προτιμώ περισσότερο την Ευρωβουλή περισσότερο, γιατί είναι πιο αληθινό αυτό που συμβαίνει εκεί από ότι στο Χόλιγουντ. Αλλά αν το δίλημμα ήταν υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα έλεγα υποκριτική. Είναι νόημα ζωής. Για τον άνθρωπο που το κάνει, ή που καταλαβαίνει τι συμβαίνει με την υποκριτική, όλα τα άλλα του φαίνονται λίγα.

Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να φτάσεις σε ένα σημείο να μπεις, άμα είσαι βαθιά μέσα στην υποκριτική, να μπεις στο κομμάτι της θρησκείας, στο να κάνεις τελετουργίες. Νομίζω είναι ένα κομμάτι πιο κάτω το να είσαι ηθοποιός από το να είσαι ιερέας. Εκεί νομίζω είναι το σημείο που φτάνεις και έχεις τη μεγαλύτερη θέα στο σύμπαν».