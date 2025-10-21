Γεωργία Καλτσή: «Λιώναμε επειδή το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, δεν αισθανόμουν τίποτα»

Η Παραολυμπιονίκης Γεωργία Καλτσή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» και εξήγησε γιατί αποφάσισε να αρχίσει να μιλάει για την αναπηρία. «Μπαίνοντας σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, ξεκίνησα τον αθλητισμό, ξεκίνησα να μιλάω για την αναπηρία. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει άγνοια και κόσμος που θέλει να μάθει πράγματα» είπε και αναφέρθηκε στο ατύχημα που συνέβη τον Μάρτιο του 2015 και που της άλλαξε όλη της την ζωή.

«Δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να μιλάω για εκείνη τη νύχτα. Πέσαμε σε μία τράπεζα, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, δυστυχώς ήμασταν περίεργα εγκλωβισμένοι και πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να βγούμε. Ήμουν η μόνη που είχα τη συνείδηση και τις αισθήσεις μου, οπότε έδωσα τα στοιχεία του ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε. Μέχρι που έφτασα στο νοσοκομείο κι εκεί έσβησαν όλα» θυμάται.

«Είχα σπασμένα πνευμόνια, παροχές, τραχειοστομία. Όλη την ώρα γινόταν κάτι: μία με τα εγκαύματα, μία με την παράλυση, μία με τα ζωτικά, μία με την αναπνοή που ήταν και το πιο κύριο. Λιώναμε, επειδή το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς. Δεν αισθανόμουν τίποτα. Ήμουν τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί έγινα επί τόπου ανάπηρη. Αυτό με βοήθησε να μην λιποθυμήσω την ώρα που καιγόμουν ζωντανή και απλώς προσπαθούσα να δώσω τις πληροφορίες και να επικοινωνήσω με τους διασώστες» εξομολογήθηκε.