Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της Φωτεινή - Ο άγνωστος Γολγοθάς και οι σπάνιες φωτογραφίες

Η μοναχοκόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, Φωτεινή Αποστολίδη, έφυγε από την ζωή πριν από δύο μήνες και κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου, όμως η είδηση έγινε γνωστή πρόσφατα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, η 97χρονη γυναίκα κουβαλούσε τον δικό της σταυρό τα τελευταία χρόνια μιας και το 2023 η κόρη της Τζίνα πέθανε ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και η ίδια κλείστηκε στον εαυτό της και δεν ήθελε να έχει επαφές με κανέναν... απομακρύνθηκε ακόμα και από την δεύτερη κόρη της και η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη ξεκινήσει.

Στην φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, βλέπουμε την Γεωργία Βασιλειάδου στο μπαλκόνι του σπιτιού της με την εγγονή της.

«Δυστυχώς, έφυγε και η Φωτεινή, που ήξερε όσο κανείς άλλος την ιστορία της Βασιλειάδου και έτσι χάσαμε έναν πολύτιμό άνθρωπο γι’ αυτήν τη μεγάλη κωμικό» δήλωσε ο ηθοποιός Μάκης Κωστίνης που γνώριζε την οικογένεια της Γεωργίας Βασιλειάδου.

Στην φωτογραφία του λογαριασμού vintage Greece στο instagram η Γεωργία Βασιλειάδου είναι με την εγγονή της Τζίνα στο σπίτι της κόρης της Φωτεινής... το 1958.

Ο Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε επίσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια σπάνια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε την Γεωργία Βασιλειάδου σε διάλειμμα των γυρισμάτων της ταινίας «Η λυγερή» το καλοκαίρι του 1968 με τις εγγονές της Κατερίνα και Τζίνα Αποστολίδου.

Στην λεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Η μοναχοκόρη της Φωτεινή, η Τοτούλα όπως την προσφωνούσε, υπήρξε γι' αυτήν η πριγκίπισσά της, την οποία μεγάλωσε μόνη μετά το διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγο και εργάστηκε σκληρά για να μην της λείψει τίποτα, προσφέροντας απλόχερα αμέριστη στοργή και αγάπη. Η Φωτεινή παντρεύεται τον έμπορο δερματίνων ειδών Αποστολίδη που διατηρεί γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, αποκτώντας στην συνέχεια τις δύο λατρεμένες εγγονές της ηθοποιού, Κατερίνα και Τζίνα».

Σε μια άλλη ανάρτηση στο elena's diary blog, βλέπουμε μια φωτογραφία με την Γεωργία Βασιλειάδου και την κόρη της και η λεζάντα γράφει: «Μητέρα και κόρη: Η Γεωργία Βασιλειάδου με την αγαπημένη της κόρη Φωτεινή: «Ήταν πάντα μια απλή γυναίκα που νοιάζονταν για όλους.» διηγήθηκε σε συνέντευξη της η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, Φωτεινή Βασιλειάδου- Αποστολίδη για την αξέχαστη μητέρα της. «Ήθελε να είναι κοντά στον κόσμο. Μια φορά είχε πάει στον Φίνο ωραία ντυμένη, άψογα βαμμένη και με τα μαλλιά της πολύ ωραία χτενισμένα. Μόλις την είδε ο Φίνος τα χάσε και της είπε: Tι είναι αυτά που έβαλες Γεωργία, θες να με καταστρέψεις;. Από τότε δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ περιποιημένη μπροστά του.»

Για την μητέρα της, Γεωργία Βασιλειάδου είχε επίσης πει: «Όταν ήμουν μικρή στην γειτονιά ήμουν γνωστή ως το παιδί που μεγαλώνει μόνο του. Η μητέρα μου ήταν σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Έφευγε το πρωί και γυρνούσε αργά το βράδυ. Υπήρχαν φορές που με έπαιρνε στα παρασκήνια των θεάτρων που εμφανιζόταν. Έδινε εντολές στους συνεργάτες, ηθοποιούς και τεχνικούς να μιλάνε όμορφα για να μην μαθαίνω κακές λέξεις. Λάτρευε πολύ το θέατρο. Γελούσε έντονα, έκανε έξυπνα αστεία και της άρεσε ο κόσμος της. Έκανε πολύ παρέα με την Σοφία Βέμπο και τον Βασίλη Αυλωνίτη».

