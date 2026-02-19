Γεωργιάδης για τη Νίκαια: «Τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς, έχει μελανιάσει το χέρι μου από αγκωνιές»

Με μια σκληρή δήλωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκεγια τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ο Υπουργός δέχθηκε σφοδρή επίθεση από συγκεντρωμένους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η σωματική του ακεραιότητα.

«Τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς»



Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια φίμωσης και βίας. «Αυτή τη μέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να αποφασίσουν να εμποδίσουν δια της βίας τον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν ήταν προσωπική αλλά στρεφόταν κατά του θεσμού: «Δεν λέω τον Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί εδώ το πρόσωπο είναι αδιάφορο... αυτό που έγινε ήταν κατά της Δημοκρατίας».

Η στιγμή της έντασης και ο τραυματισμός



Ο Υπουργός περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μαζί με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν εγκλωβίστηκαν μεταξύ διαδηλωτών και κιγκλιδωμάτων. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης έδειξε το χέρι του, σημειώνοντας ότι πονάει αφού όπως είπε, «έχει μελανιάσει όλο» από τις αγκωνιές που δέχθηκε.

«Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά. Πονάει το χέρι μου, αλλά δεν φοβόμαστε. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία», δήλωσε ενώ χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες ότι αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές αφού, όπως προσέθεσε, «όλα έγιναν με ανοιχτές κάμερες».

Η απάντηση μέσω του έργου στο ΕΣΥ



Παρά την ένταση, ο Υπουργός εστίασε στον σκοπό της επίσκεψής του, παραθέτοντας στοιχεία για την αναβάθμιση του νοσοκομείου της Νίκαιας αλλά και γενικότερα του ΕΣΥ. Όπως είπε: «Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό κατά 76% σε σχέση με την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Προσλάβαμε 65 νέους γιατρούς, 135 νοσηλευτές και 133 άτομα λοιπό προσωπικό. Ενώ τα υλοποιήσαμε έργα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ που δεν είχαν γίνει εδώ και 50 χρόνια. Οι πραγματικοί εργαζόμενοι μας καταχειροκρότησαν. Κάναμε τα εγκαίνια και δείξαμε ότι κανένας τραμπούκος δεν μπορεί να σταματήσει την Ελληνική Δημοκρατία», κατέληξε ο Υπουργός, εκφράζοντας την περηφάνια του για το γεγονός ότι δεν υπαναχώρησε μπροστά στις απειλές.