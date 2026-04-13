Γεωργιάδης: «Εύγε» στον Ρόμπι Γουίλιαμς για την πρόταση απαγόρευσης στους ανήλικους

Τη συμφωνία του με τις θέσεις του Ρόμπι Γουίλιαμς σχετικά με τη χρήση των social media από ανηλίκους εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο υπουργός κοινοποίησε βίντεο στο X, στο οποίο ο γνωστός καλλιτέχνης, μαζί με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντς, απευθύνουν έκκληση προς τη Βρετανία για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών σε «επιβλαβείς» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής επισημαίνει ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν τεράστια ζημιά στα παιδιά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει την πρόθεση για απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, μέσω σχετικής παρέμβασής του στο TikTok.