Γεωργιάδης για Ιατρικό Σύλλογο: Ηρεμία και διαφάνεια στόχος της Προσωρινής Διοικούσας - Τα ονόματα

«Η δουλειά της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω κανονικές διότι τις εκλογές του 2018 δεν επικύρωσε ο τότε υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, θεωρώντας τες παράνομες, ενώ οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν από το ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2025». Τα παραπάνω αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοινώνοντας τη νέα σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής.



Ο υπουργός τονίζει ότι «παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εναντίον μου από διαφόρους, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ. Ελπίζω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Προσωρινή Διοίκηση οι γιατροί μας θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια. Επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι διόρισα όσους ήθελα, σας προκαλώ να εξετάσετε μόνοι σας τη σύνθεση της».



Ο υπουργός Υγείας αναφέρει επίσης τα εξής: «Πρόεδρος είναι η Ματίνα Παγώνη, επί σειρά ετών πρώτη σταθερά σε ψήφους μεταξύ των ιατρών και στις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου του 2026. Πρόεδρος δηλαδή είναι κάποια που έχει πρόσφατα εκλεγεί από τους συναδέλφους της με τεράστια πλειοψηφία και που επανεκλέγεται συνεχώς. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσης, είναι όλα πρόσφατα και για πολλές θητείες εκλεγμένοι. Άρα το βασικό μου κριτήριο είναι να είναι πρόσωπα που οι ίδιοι οι γιατροί πρόσφατα εξέλεξαν για να τους εκπροσωπούν. Επίσης φρόντισα να μην είναι μόνον από την Αθήνα ή από τους μεγάλους Συλλόγους αλλά κατά το δυνατόν να εκπροσωπείται η Επικράτεια. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο τους έργο και τους δηλώνω ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη μου σε ό,τι με χρειαστούν. Δεν εμπλέκομαι καθόλου στις επί μέρους αποφάσεις τους, απλά αναμένω να γίνουν με τάξη οι εκλογές. Έδωσα πολλές ευκαιρίες να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ τους, δυστυχώς χωρίς την παρέμβαση μου αυτή δεν θα υπήρχε ποτέ λύση».

Πριν λίγο πήραμε τον ΚΑΔ (42554) για τον Διορισμό της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ σύμφωνα με το νόμο. Η δουλειά της θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 27, 2026

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Πρόεδρος Παγώνη Σταμάτα (Ματίνα) του Νικολάου, Παθολόγος, (Αθήνα)



Αντιπρόεδρος Α’ Πλατανησιώτης Νικόλαος του Στέφανου, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής, (Πειραιάς)



Αντιπρόεδρος Β’ Τσαούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Δερματολόγος (Αμαλιάδα)



Γενικός Γραμματέας Φισφής Ιωάννης του Νικολάου, Ουρολόγος, (Κεφαλλονιά)



Ταμίας Παπαδόπουλος Λάζαρος του Αντωνίου, Γυναικολόγος, (Καστοριά)



Μέλος Γεωργιάδης Χαράλαμπος του Ιουστινιανού (Θεσσαλονίκη).



Μέλος Καψοκόλης Ιωάννης του Σταμάτη, Καρδιολόγος, (Πειραιάς)



Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο



Πρόεδρος Κασσάρας Γεώργιος του Αγγέλου, Χειρουργός (Αθήνα)



Αντιπρόεδρος Αποστολάτος Γεράσιμος του Χαραλάμπους, Γυναικολόγος, (Κάλυμνος)



Τακτικά μέλη:



Βολίκας Κίμων του Γεωργίου, Παθολόγος, (Αθήνα)



Κουρή Μαρία του Γεωργίου, Ακτινολόγος, (Αθήνα)



Σαρώφ Παύλος του Φίλλιπου, ΩΡΛ, (Πειραιάς)



Αναπληρωματικά μέλη:



Καπώλης Ευστράτιος του Δημοσθένη, Γενικός Ιατρός, (Σάμος)



Παπαθανάσης Παντελής του Χρήστου, ΩΡΛ, (Αγρίνιο)



Ζαφειράτου Σοφία του Ηλία, Παθολόγος, (Κεφαλλονιά)



Για την Εξελεγκτική Επιτροπή



Πρόεδρος Πανταζή Ευγενία του Παναγιώτη, Ιατρός Εργασίας (Αθήνα)



Μέλη:



Δημητρίου Μαρία του Θέσπιδος, Βιοπαθολόγος, (Πειραιάς)



Μουρίκης Αναστάσιος του Ιωάννη, Ορθοπεδικός (Αθήνα)



Αναπληρωματικά μέλη:



Βερύκοκος Χρήστος του Μιχαήλ , Αγγειοχειρουργός, (Αθήνα)



Ντούσγος Αθανάσιος του Δημητρίου, Οφθαλμίατρος (Φθιώτιδα)



Τσιρώνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Ουρολόγος, (Άρτα)



Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.



Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.



Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.