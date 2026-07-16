Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αστείες οι κατηγορίες - Οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά»

Τη δική του αποτίμηση για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, ενώ επτά υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Με ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις αρχικές του εκτιμήσεις και χαρακτήρισε τις υποθέσεις «χωρίς βάση», ενώ προέβλεψε αθώωση των τεσσάρων βουλευτών στα δικαστήρια.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην απόφαση της Βουλής να αρθεί η ασυλία 13 προσώπων που ελέγχονταν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε, δύο από τις υποθέσεις που αφορούσαν τους Χατζηβασιλείου και Αθανασίου τέθηκαν στο αρχείο από την ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ από τις υπόλοιπες 11 που εξετάζονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά επίσης αρχειοθετήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ποινική δίωξη ασκήθηκε τελικά σε τέσσερις περιπτώσεις και μάλιστα σε βαθμό πλημμελήματος.

Πάμε λοιπόν να κάνουμε απολογισμό των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μας έφεραν στην Βουλή για να άρουμε την ασυλία σε 13 ανθρώπους, το κάναμε για να μήν έχει αμφιβολία η Κοινή Γνώμη. Οι 11 ελέγχονταν από την ίδια και οι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026

«Έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις δεν είχαν βάση»

Στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως είχε εξαρχής εκφράσει την άποψη ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά όσων τον είχαν επικρίνει για τις δηλώσεις του, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις, κατά την άποψή του, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του.

«Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται θα αθωωθούν στο δικαστήριο.

Όπως ανέφερε, οι υποθέσεις θα πρέπει να εκδικαστούν άμεσα, ώστε να υπάρξει γρήγορα δικαστική απόφαση.

«Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι αστείες», σημείωσε.

Οι αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους.

Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά και στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, σχετικά με τη διαφωνία για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Υποστήριξε ότι οι θεσμικές εξελίξεις δικαίωσαν τη θέση της ελληνικής Δικαιοσύνης και εκτίμησε πως στο μέλλον θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει διώξεις σε 22 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, ενώ για επτά βουλευτές η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Η έρευνα αφορά τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες καταβλήθηκαν συγκεκριμένες ενισχύσεις.