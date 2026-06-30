«Κανονική ψυχασθένεια»: Τι λέει ο Άδωνις για την υποψήφια της Πλεύσης που συνελήφθη για εμπρησμό

Το γεγονός ότι υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία σχολίασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας».

«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την… pic.twitter.com/W41fs9xKys — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 30, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής.»