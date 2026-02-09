Γεωργιάδης για το ατύχημα της Μαρέβας Μητσοτάκη: «Εμπιστεύτηκε το ΕΣΥ για το χειρουργείο»

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε με επιτυχία η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση, ενώ υπογράμμισε τη διαρκή παρουσία και στήριξη του Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή.

«Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στη φίλη μου τη Μαρέβα, την κυρία Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο Μιλάνο, όπου η κ. Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη συνόδευε τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της παρουσίας του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Την Κυριακή μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή της Κλινικής Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία και τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι η κ. Μητσοτάκη επέλεξε να εμπιστευτεί το ΚΑΤ, το οποίο, όπως τόνισε, διαθέτει πλέον σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό, ενώ αναφέρθηκε και σε μελλοντικά σχέδια περαιτέρω αναβάθμισης του νοσοκομείου.

«Η κ. Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.