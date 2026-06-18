Γεωργιάδης για το ΠΑΣΟΚ: «Σέβομαι και εκτιμώ την Διαμαντοπούλου αλλά την πάτησε...»

Στον απόηχο της νέας αναταραχής στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα «καρφιά» Δούκα για Διαμανοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24 σχολίασε πως ο ίδιος σέβεται και εκτιμά την πρώην υπουργό αλλά όπως είπε «την πάτησε...».

«Στο πρώτο συνέδριο του κομμάτος της, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Αν θυμάστε, ο κύριος Δούκας είχε ζητήσει να πάρουν απόφαση ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, όπως και έγινε. Θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά η κυρία Διαμαντοπούλου έπρεπε να τα πει πριν γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ» είπε ο υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε «Μακιαβέλι».

«Ποτέ δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι παρουσιάζεται από όλο το μιντιακό σύστημα ως τρομακτική επιτυχία του Τσίπρα το 15% στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 15,6 πήρε στις ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασσελάκης. Γιατί για τον Στέφανο Κασσελάκη το 15,6 στις ευρωεκλογές ήταν αποτυχία, ενώ το 15,6 για τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις είναι επιτυχία; Το ότι έχει καταφέρει ο Τσίπρας και παρουσιάζει το δικό του 15,6 ως μεγάλη επιτυχία, αυτή είναι μιντιακή και επικοινωνιακή επιτυχία του» είπε ο κ. Γεωργιάδης.