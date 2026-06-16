Γεωργιάδης στον FLASH για τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο: «Δεν συνδέεται με τους Ρομά»

Θέση για το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου πήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο FLASH, τονίζοντας ότι, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, δεν προκύπτει σύνδεση του συμβάντος με τους Ρομά που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στον FLASH, «ερεύνησα ο ίδιος το περιστατικό. Δεν έγινε όπως παρουσιάστηκε. Η αντίδραση των Ρομά συμπολιτών μας ήταν η φυσιολογική αντίδραση ανησυχούντων γονέων, δεν υπήρξε πίεση και βία. Η ατυχήσασα νοσηλεύτρια είχε προβλήματα υγείας».

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα, ο οποίος υποστήριξε ότι τα όσα συνέβησαν με τη νοσηλεύτρια δεν σχετίζονται με τους συγγενείς του 8χρονου παιδιού που είχε μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε, οι συγγενείς «δεν ήταν επιθετικοί», αλλά βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης αγωνίας, καθώς πίστευαν ότι το παιδί είχε χάσει τη ζωή του.

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αναδημοσιεύοντας τη δήλωση, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι από την έρευνα που πραγματοποίησε δεν προκύπτει περιστατικό βίας σε βάρος εργαζομένων του νοσοκομείου.

«Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της 55χρονης νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της από ανακοπή.

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

Ο πρόεδρος των εργαζομένων επισήμανε ακόμη ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο προσωπικό, ωστόσο πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκείνη την ώρα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.

«Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες», ανέφερε.