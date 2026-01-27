Γεωργιάδης για τροχαίο στη Ρουμανία: Τρεις τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο στην Τιμοσοάρα

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας τριών επιβαινόντων του μοιραίου μίνιβαν που συγκρούστηκε με το φορτηγό στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ανάρτησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, τρεις από τους επιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. «Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στον ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».