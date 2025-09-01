Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Σπατάλησε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο - Εάν κάνει κόμμα θα τον καλωσορίσω»

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από δηλώσεις του για την πρόσφατη επίσκεψή του στη Σύρο, την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Ο Υπουργός μιλώντας στο Action 24, έκανε λόγο για επίθεση που δέχθηκε κατά την αποχώρησή του από το νησί. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του για τα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας στο νοσοκομείο της Σύρου, μία ομάδα ατόμων, την οποία περιέγραψε ως «άρνητους με το νοσοκομείο», συγκεντρώθηκε έξω από τον χώρο. Ο ίδιος δήλωσε πως η ομάδα αποτελούνταν από μέλη του Εργατικού Κέντρου, αναρχικές ομάδες και άτομα από καταλήψεις. «Αυτοί που μου επιτέθηκαν ήταν οι ίδιοι που σταμάτησαν το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός περιέγραψε τα γεγονότα που ακολούθησαν ως ιδιαίτερα βίαια. Όπως ανέφερε, κατά την αποχώρησή του, δέχθηκε επίθεση με «γροθιές, μπουκάλια και αντικείμενα» που στόχευαν να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και ο γιος του. "Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο η βία," δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των ειρηνικών διαδηλώσεων και των βίαιων πράξεων.

Η πολιτική ανάλυση για τον Αλέξη Τσίπρα



Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει και την πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τον «δημοσιογραφικό θόρυβο» που έχει προκληθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «τεράστιο πολιτικό ταλέντο», αναγνωρίζοντας την εκλογική του επίδοση στις δημοτικές εκλογές του 2006. .



Παρόλα αυτά, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας «σπατάλησε» το ταλέντο του, καθώς δεν εξελίχθηκε. Χρησιμοποίησε μια μεταφορική εικόνα από τον αθλητισμό, παρομοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό με έναν αθλητή που γεννιέται με μεγάλες δυνατότητες, αλλά δεν δουλεύει σκληρά για να τις αξιοποιήσει. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει να επανέλθει στο προσκήνιο μέσω της περιοδείας για το νέο του βιβλίο, με στόχο να μετρήσει εκ νέου τον παλμό της κοινωνίας.

Βελτίωση στο ΕΣΥ, αλλά με κενά



Τέλος, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην κατάσταση του ΕΣΥ, δηλώνοντας ότι δεν είναι ρεαλιστικό να καλυφθούν όλα τα κενά προσωπικού. Ωστόσο, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Επικαλούμενος στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων), υποστήριξε ότι τα κενά είναι 82% λιγότερα από πέρυσι. Ως παράδειγμα της προόδου, ανέφερε την κατάσταση στο νοσοκομείο της Κω, για το οποίο, όπως είπε, πέρυσι γινόταν "φασαρία," ενώ φέτος δεν έχει ακουστεί κάτι ανάλογο.

Πηγή: ACTION 24