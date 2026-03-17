Γεωργιάδης κατά Κανάκη: «Πραγματικά εμετός - Άλλος ένας θλιβερός, καλοπληρωμένος, εξυπνάκιας»

Απασφάλισε ο υπουργός Υγείας κατά του Αντώνη Κανάκη, χαρακτηρίζοντάς τον σε ανάρτησή του, «θλιβερό, καλοπληρωμένο, εξυπνάκια», δίνοντας έτσι τη δική του απάντηση σε σχόλιο που έκανε ο παρουσιαστής στο «Ράδιο Αρβύλα».



«Πραγματικά εμετός! Κύριε Κανάκη κανένας μας δεν αδιαφόρησε ούτε προσέβαλε ποτέ τα θύματα των Τεμπών ή τις οικογένειές τους. Το ποιος και πόσο ευθύνεται για το δυστύχημα θα το βρει η Δικαιοσύνη. Η Πολιτεία με σειρά νομοθετημάτων κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για αυτή την τραγωδία. Αντιθέτως ποτέ δεν καταγγείλατε όσους επί σειρά μηνών έλεγαν ψέματα για πολιτικούς σκοπούς, λοιδορούσαν τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας κλπ εκεί δεν δείξατε καμμία ευαισθησία ούτε στη μάνα του που βγήκε κλαίγονταν να υπερασπιστεί την μνήμη του νεκρού γιου της», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνεχίζει:

«Εσείς όμως αντιθέτως δεν δείξατε την παραμικρή ευαισθησία και συγγνώμη προς τα θύματα του στενού σας συνεργάτη που τώρα απλά υποκρίνεστε ότι δεν τον θυμάστε! Αλλά προς τα θύματα του τίποτε απλά εξαφανιστήκατε. Είστε άλλος ένας θλιβερός, καλοπληρωμένος, εξυπνάκιας που επειδή έχει βήμα και δημοφιλία νομίζετε ότι είστε και κάτι σπουδαίο. Και στις σκληρότερες συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ αδυσώπητων εχθρών ο άμαχος πληθυσμός και τα γυναικόπαιδα μένουν εκτός της σύγκρουσης. Και ναι η κα Σοφία Μητσοτάκη είναι και πρέπει να είναι εκτός των δικών μας συγκρούσεων και της δικής σας εμετικής συμπεριφοράς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας επιτέλους».

Το σχόλιο που εξόργισε τον Άδωνι Γεωργιάδη

O Αντώνης Κανάκης σε πρόσφατη εκπομπή έκανε λόγο για «κομματική γραμμή» σχετικά με την υπόθεση επαναπατρισμού στην Ελλάδα της κόρης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφίας. «Πήραν τη γραμμή και γράφουν όλοι με μικρές διαφορές το ίδιο. Γράφουν όλοι για αυτό το «παιδί», πώς χτυπάνε αυτό το «παιδί». Εξ' ορισμού, πώς να το κάνουμε, απολαμβάνει κάποια προνόμια που κάποιοι άλλοι δεν απολαμβάνουν. Ασχολείται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με το παιδί αυτό, οι ίδιοι υπουργοί που δεν σεβάστηκαν ποτέ τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, που με τις πράξεις τους δεν απέδωσαν ποτέ Δικαιοσύνη, που με τις πράξεις τους τα σκότωσαν 100 φορές περισσότερες. Αυτοί οι ίδιοι υπουργοί έχουν δείξει αυτήν την τρομερή ευαισθησία και κάνουν ο ένας μετά τον άλλον αναρτήσεις», είπε ο Αντώνης Κανάκης διαβάζοντας στη συνέχεια αναρτήσεις υπουργών της κυβέρνησης για τη Σοφία Μητσοτάκη.



«Τη μισή ευαισθησία να δείχνατε για τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη... και όλους αυτούς που οι μηχανισμοί σας κάνουν τα ίδια και χειρότερα, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος», πρόσθεσε ο Αντώνης Κανάκης.