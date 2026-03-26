Γεωργιάδης: Λιγότερες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι ελλείψεις φαρμάκων

Ελλάδα καταγράφει λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να λειτουργεί ως ασπίδα. Αυτό υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, στο Action 24.

«Κατ΄ αρχάς οι ελλείψεις γενικά των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καταφέρει μέσω της πλατφόρμας ΗΣΠΑΔΙΦ, η οποία φτιάχτηκε επί της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις και το χρωστούμε και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα, οι ελλείψεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες, οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ε.Ε. έχουν περισσότερες ελλείψεις από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν.

Τα πρόσφατα μέτρα που λάβαμε, όπως οι αυξήσεις τιμών στα φτηνά φάρμακα, έγιναν με το κριτήριο να μην αποσυρθούν από την αγορά μία σειρά φαρμάκων. Και πράγματι η πολιτική λειτούργησε και μία σειρά φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη και υπό απόσυρση, τελικά συνέχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ασπίδα για τις ελλείψεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αυξημένη επιφυλακή

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και οι εθνικοί οργανισμοί φαρμάκων δηλώνουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η αύξηση του κόστους προκαλούν ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυναμική, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων εάν οι διαταραχές παραταθούν.

Στην Ελλάδα, η εικόνα παραμένει σταθερή με επαρκή αποθέματα, και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία, είχε τονίσει προ ημερών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σπύρος Σαπουνάς MD, Phd Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σημειώνει ότι λόγω της κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή ο ΕΟΦ βρίσκεται σε επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο Υγείας και εξετάζονται μέτρα εφόσον χρειαστεί.