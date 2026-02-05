Άδωνις Γεωργιάδης: Μέλη ΜΚΟ καθοδήγησαν μετανάστες να καταγγείλουν το Λιμενικό στη Χίο

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι μέλη ΜΚΟ προσπάθησαν να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το Λιμενικό μετά το πολύνεκρο ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, μέλη ΜΚΟ μπήκαν σε κλινική του νοσοκομείου στο νησί για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».



Όπως αναφέρει. η σοβαρή καταγγελία έγινε από διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το νοσοκομείο.



«Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο. Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας». Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).



Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.



Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.



Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.



Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».